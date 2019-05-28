腸病毒將進流行期 5縣市先拉警報

（中央社記者陳偉婷台北28日電）疾管署今天公布，腸病毒疫情最快在本週進入流行期，且已有5個縣市疫情疫情明顯。上週也有一名2歲幼童感染腸病毒71型併發重症，提醒民眾應落實手部衛生才能守護幼童。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報表示，上週（5月19日至5月25日）國內腸病毒門急診就診人次共計1萬25人次，較前一週增加16.8%，已接近流行閾值（1萬500人次），其中宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣已超過縣市流行閾值。

劉定萍表示，社區腸病毒以克沙奇A型為多，但腸病毒71型持續於社區活動，今年腸病毒71型個案數高於2016年至2018年同期，以輕症及散發病例為多。

疾管署防疫醫師林詠青則說，上週新增1名腸病毒71型併發重症病例，為一名北部2歲男童，他5月上旬因陸續出現發燒、食慾不佳、手腳紅疹到診所就醫，當時已診斷腸病毒。但發病3天後，孩子開始肌抽躍、嘔吐，家長警覺性很高，送醫治療後現在已康復。

林詠青說，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病）。

當腸病毒病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，若未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

林詠青表示，腸病毒傳染力強，由於成人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易因疏於防護而傳染給家中幼兒，民眾外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的風險。（編輯：陳清芳）1080528