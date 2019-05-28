恐釀心理創傷 6歲童尿床逾3月應就醫

（中央社記者張茗喧台北28日電）據統計，國內每100名5歲童就有15至20人會尿床，但多數家長誤以為尿床不用特別治療。醫師提醒，尿床會導致孩童心理創傷與自卑，6歲以上孩子若每月尿床2次、超過3個月應就醫。

亞太兒童泌尿醫學會今天舉辦2019年「世界尿床日」記者會，亞太兒童泌尿醫學會理事長楊緒棣表示，尿床又稱為夜間遺尿症，即在睡眠期間膀胱發生無意識排尿。

根據國際及台灣流行病學資料顯示，約有5至10%的學齡兒童受此疾病影響，其中男生尿床的比例較高，大約是女生的1.5倍到2倍，平均每100名5歲兒童就有15至20人有尿床問題。

楊緒棣指出，夜間尿床主要有3大原因，包括睡眠時大腦中的抗利尿激素分泌不足，導致夜間尿液產生量過多的「夜間多尿症」；膀胱過度敏感或異常收縮，導致尿急、頻尿、夜尿或急迫性尿失禁的「膀胱過度活動」；另一種是「大腦覺醒中樞異常」，即大腦感覺不到尿液，因此脊髓的反射中樞自行決定排尿，形成尿床。

楊緒棣說，國內許多家長對於尿床仍有「自己會好，無需治療」的錯誤觀念，因此許多孩童出現尿床症狀時，害怕被家長責備或同儕取笑而不敢說出口，造成孩童心理的創傷與自卑。

他曾遇過一名就讀小學二年級的男童，因尿濕8件褲子遭母親責備，從此男童每晚睡覺時總是怕尿床而睡不好，發現自己尿床後甚至主動洗澡、把尿濕的褲子藏起來，掩蓋尿床事實；日前學校預計舉行3天2夜夏令營，男童擔心尿床症狀被同學發現，不但不敢參加，甚至連通知單都不敢帶回家。

楊緒棣強調，當兒童發生持續尿床時，家長應先觀察孩童在白天與夜間睡眠時的排尿狀況，就醫前應完成「排尿日誌（小便日記）」，記錄孩童喝水時間、排尿的時間與排尿量，幫助醫師在初步評估孩童尿床的可能原因。

此外，尿床也能利用「口服抗利尿激素類藥物」治療，藉由抗利尿激素類似物的作用，減少夜間的尿液製造，降低孩童尿床的發生機會。

楊緒棣提醒，若6歲以上孩子每月尿床2次，症狀連續3個月以上，應盡早至兒童泌尿科或兒童腎臟科就診，積極接受完整治療，尿床治癒率可達9成。（編輯：張雅淨）1080528