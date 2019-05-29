台泰大學簽MOU 交流特殊患者口腔照護經驗

（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）中山醫學大學口腔醫學院和泰國馬奚杜大學牙醫學院今天簽署合作備忘錄，針對特殊需求者的口腔照護，雙方將從人才培訓、資訊交流、臨床經驗交流等方面著手，加強合作。

中山醫學大學副校長高嘉澤率團訪問泰國，今天早上他代表中山醫學大學口腔醫學院在馬奚杜大學（Mahidol University）牙醫學院，和馬奚杜大學牙醫學院院長瓦拉努（Waranun Buajeeb）簽署合作備忘錄。

合作備忘錄的內容包括促進台泰雙方醫事人員知識技術的教育措施、職員和學生長短期的交流計畫、科學材料和出版品的交換、互相分享專業醫事技術等。

高嘉澤表示，中山醫學大學口腔醫學院已在去年和馬奚杜大學牙醫學院締結成為姊妹校，今天簽署合作備忘錄，兩校的合作又更進一步。

高嘉澤指出，兩校會先從特殊需求者口腔照護模式計畫開始做起，特殊需求者指的是像唐氏症或是腦性麻痺患者，因為他們的合作度較低，一般牙科不太收，也因此幫特殊需求者看牙，不只需要牙醫，還需要內科和麻醉科等配合。

高嘉澤說，台灣從1990年代就開始做特殊需求者的口腔照護模式，2011年開始推廣到其他國家，這次和馬奚杜大學簽署備忘錄，將把這樣的模式和觀念從學校教育開始推廣到臨床。

除了推廣觀念外，中山醫學大學也會和馬奚杜大學進行學術交流，交換研究資料以及臨床服務經驗，另外還會有雙方人才互訪和培訓。

高嘉澤表示，6月的時候，中山醫學大學口腔醫學院將請5位馬奚杜大學牙醫學院的醫師到台灣參訪並再簽署另外一個關於牙科材料的合作備忘錄，希望藉此讓台灣牙科材料廠商有機會打入泰國市場。（編輯：周永捷）1080529