液蛋原料禁用破殼蛋 109年元旦上路

（中央社記者張茗喧台北30日電）近年黑心液蛋事件頻傳，讓液蛋原料規定不明問題浮出檯面。食藥署今天宣布，未來蛋膜破裂、蛋液流出的「破殼蛋」將禁止作為液蛋原料，預計明年元旦上路，違者最重罰300萬元。

2017年萇記泰安遭檢調查獲以逾期蛋、破殼蛋混製成液蛋產品賣給烘焙、餐飲業者，隔年又爆出元山蛋品使用過期破殼、長蛆蛋混製蛋液，引爆食安危機，液蛋衛生標準隨即引發討論。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告「液蛋衛生標準草案」及「液蛋產品標示規定草案」，明訂破殼蛋不可作為液蛋原料，另要求殺菌、未殺菌的液蛋須標示，並分別訂定微生物標準。

食藥署食品組副組長魏任廷受訪時表示，近年黑心液蛋事件爆發後，產、官、學界共同檢視液蛋標準，決議針對原料蛋形態進行規範，未來將只有2種蛋可作為液蛋原料，一是蛋殼完整無裂痕的蛋，二是「裂殼蛋」，即蛋殼破裂但蛋殼膜完整、無外在汙垢黏附且內容物無洩漏的蛋品。

此外，草案中也明訂，凡是蛋殼破裂且蛋液流出的蛋品將不可作為液蛋原料。

魏任廷說，由於液蛋分為殺菌及未殺菌等2種產品，一般用來做提拉米蘇、美乃滋等含生蛋的食品應選用殺菌液蛋；需要高溫烘焙的蛋糕則可使用發泡性較好的未殺菌液蛋。

他強調，新制中除了要求殺菌液蛋不得檢出沙門氏菌、未殺菌液蛋生菌數須符合一定限量外，液蛋產品的外包裝上也須明確標示是「殺菌」或「未殺菌」的液蛋，並標示有效日期及保存條件，未殺菌者須註明「本產品須使用於生產經充分加熱或其他足以達到有效殺菌之食品」警語，讓業者依產品性質進行選擇。

魏任廷指出，根據統計，截至5月全台約有50幾家液蛋業者，未來新制上路後都須符合上述規定，食藥署及地方衛生單位也會針對液蛋業者進行突擊檢查，確保液蛋產品都符合相關規範。

魏任廷說，2項草案即日起展開為期60天預告期，預計明年元旦起實施，未來如違反衛生標準或應標示而未標示者，將依法開罰新台幣3萬至300萬元；如果使用腐敗、發霉、長蟲的原料蛋，則會依食安法開罰6萬到2億元。（編輯：張芷瑄）1080530