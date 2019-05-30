B型流感變異傳播力增強 短短2個月患者數增1倍

疾管署副署長莊人祥表示，根據監測，類流感疫情已連續4、5週出現增加趨勢，每週平均增加1000至2000人，推測可能是B型流感維多利亞株出現變異，影響原先疫苗保護力。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北30日電）夏日流感疫情拉警報，疾管署今天表示，由於B型流感病毒株變異，國內疫情已連續4、5週呈增加趨勢，短短2個月內患者就增加1倍，呼籲民眾提高警覺。

衛生福利部疾病管制署監測發現，5月19日至25日間，國內類流感門急診總就診達7萬8190人次，近期呈緩慢上升，其中急診就診病例達10.93%，但尚未達流行閾值11.5%。

疾管署副署長莊人祥受訪時表示，根據監測，類流感疫情已連續4、5週出現增加趨勢，每週平均增加1000至2000人，推測可能是B型流感維多利亞株出現變異，影響原先疫苗保護力，使病毒傳播力變強，所幸嚴重程度並未加重，鄰近的中國大陸南方省分、韓國也發生類似情形。

據統計，早在2個月前，B流僅占20%，如今占比已攀升至約33%，患者數也從2個月前的229例攀升至582例。此外，近4週通報上呼吸道或類流感群聚案件中，共有129件檢出流感，以校園群聚100件、占77.5%最多，其中B流案件占51.2%。

莊人祥表示，一般來說，若病毒株發生變異，大多會先在校園中開始流行，可預期未來1至2個月，B流會愈來愈多，但隨即到來的暑假，可望讓疫情降溫。

多數人認知的流感常發生在冬、春季節，如今夏天將近，流感疫情為何提早報到。他解釋，全台一年四季都有流感，2017年夏天也曾爆發A流疫情；過去曾有報導將國家以不同緯度排列，發現緯度愈高、四季愈分明的國家，流感大多發生在冬天及春天，反觀靠近赤道、四季較不分明的國家，四季都可能發生流感，加上今年病毒株變異，才使感染人數增加。

為因應這波疫情，疾管署昨天召開傳染病防治諮詢會，會中除加強監測國內外疫情，並針對學校、安養護等人口密集機構，因人群密切接觸容易出現群聚疫情，應及早啟動相關防治措施，必要時使用抗病毒藥劑，以降低疾病傳播及重症病例發生。

莊人祥呼籲，時序雖然進入夏季，民眾仍不可輕忽，如出現呼吸道症狀時應戴口罩，打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻或用衣袖代替；若有發燒、合併咳嗽等類流感症狀，應就近就醫並休息，待痊癒後再上學（班），以降低流感病毒傳播風險。（編輯：張雅淨）1080530