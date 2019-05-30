智慧科技翻轉健康照護 國健署分享台灣經驗

國健署長王英偉29日至31日出席在波蘭華沙舉辦的「第27屆健康促進醫院國際研討會」及「2019全球無菸醫院國際金獎論壇」，分享台灣如何運用智慧科技改變社區健康照護樣貌。（國健署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年5月30日

（中央社記者張茗喧台北30日電）國健署長王英偉29日赴波蘭參加國際研討會，分享台灣如何運用智慧科技改變社區健康照護樣貌，並與國際期刊合作出版專刊，具體實踐台灣可以幫忙（Taiwan Can Help）的精神。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，國健署長王英偉29日至31日出席在波蘭華沙舉辦的「第27屆健康促進醫院國際研討會」及「2019全球無菸醫院國際金獎論壇」。

在健康促進醫院國際研討會中，王英偉獲邀進行專題演講，分享台灣如何運用智慧科技改變社區健康照護樣貌，並說明國健署從社區健康資源整合、疾病篩檢及慢性疾病防治等面向，協助台灣健康照護體系因應智慧化時代的新興發展。

王英偉表示，智慧化及精準醫療時代來臨，工業4.0涉及物聯網與大數據，其中數據是一項重要資源，台灣由政府提供各式健康檢查，每年有多達500萬人次參與癌症篩檢、成人預防保健服務等，累積的資料量可用於發展個人精準健康服務。

王英偉進一步表示，近年許多健康照護機構已導入「高科技」與「個人化」服務，以慢性疾病照護為例，透過雲端平台記錄血糖、飲食、運動等數據，打破傳統面對面衛教方式，糖尿病衛教師能即時檢視病人各項資料，以提供完善照護，更藉由線上服務來提升病人的自我健康管理能力。

目前也透過各式健康照護體系，將智慧科技導入及健康資訊整合，如健康存摺、穿戴式裝置及慢性病風險預測等。

國健署強調，這次國健署及全台47家醫院共有368篇論文在大會獲發表，占大會錄取投稿731篇的50%，內容涵蓋政府政策到醫院實際推動健康促進成果，台灣也是本次會議參與人數及發表論文最多的國家。

此外，國健署今年也首次與「臨床健康促進期刊」編輯處（Editorial Office of Clinical Health Promotion）合作出版專刊，介紹台灣健康促進醫院的發展與成就，包括菸害防制、高齡友善、健康職場、氣候智慧及健康識能等議題，期待與各國的醫療機構或政策制定者分享交流。

此專刊將透過國際網絡提供全球25個國家或區域網絡、約600家會員醫院、約2300位期刊訂閱者及合作夥伴下載閱讀，實踐台灣可以幫忙（Taiwan Can Help）的精神。（編輯：張雅淨）1080530