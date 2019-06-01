台灣防範非洲豬瘟一條心 重視程度令多國羨慕

（中央社記者曾依璇巴黎31日專電）世界動物衛生組織針對非洲豬瘟防疫召開會議，台灣與會代表杜文珍說，台灣把防疫拉高到國安層級，不同部門一條心合作，又有經費支持，很多國家都很羨慕。

世界動物衛生組織（OIE）於5月26日到31日在巴黎舉行第87屆年會，期間邀集各國代表召開有關非洲豬瘟防疫的技術會議，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局副局長杜文珍代表台灣出席。

這場會議並未提到特定國家，而是由專家以「非洲豬瘟全球控制策略的挑戰」為題報告，針對防疫提出多項建議，包括擬訂應變計畫、強化獸醫服務體系、落實監測、防範走私及攜帶肉品入境、與民眾建立互信並做到訊息透明、跨部門合作等。

這些專家建議一項項看下來，杜文珍說：「台灣真的是做得不錯。」

中國自去年8月爆發非洲豬瘟疫情，鄰近地區如臨大敵，會議期間，有些東南亞國家代表主動找杜文珍討論，想知道兩岸交流如此頻繁，台灣如何阻絕疫情；過去幾個月，也有國外專家親赴台灣觀察，看過台灣的防疫工作後，都予以肯定。

在台灣，養豬業相當重要，非洲豬瘟防疫工作因而拉高為國安層級。杜文珍說，「我們這樣運作，很多國家都很羨慕」，並不是每個國家都能做到這一步，有總統、行政院高度重視及支持，防檢局人員即使為防疫而馬不停蹄，「忙著覺得後面有靠山，工作起來就很有力」。

杜文珍在這波防疫總動員中，觀察到各部門發展出新的合作模式。

舉例來說，北韓於5月30日傳出病例，基於風險管制，南韓也被視為高風險地區，桃園國際機場自31日凌晨零時起，針對來自南韓的班機旅客，全面檢查手提行李。

這項措施來得臨時，杜文珍一行在世界動物衛生組織會議現場即時知會南韓與會代表，同時在台灣，農委會忙著通知相關單位，外交部、內政部移民署、海關及航警人員也很幫忙，「大家在邊境已經變成一個team（團隊）了」。

杜文珍特別提到，移民署人員先是詢問是否要做一份韓語版海報貼在機場，以提醒南韓旅客留意防疫規定，但知道農委會人員正忙，於是自己就主動把海報做好，讓她很感動。

她說，各單位各有職責，以前防檢局自己做防疫工作，偶爾也覺得辛苦，現在卻覺得有幫手了，「真的很感謝，各個機關一條心作戰」。

中國爆發疫情後，根據官方數據，到今年4月22日累計撲殺約102萬頭豬；但紐約時報（New York Times）等國際媒體報導，一些畜牧業者因擔心拿不到撲殺豬隻的補償款，並未一一上報疫情，質疑實際疫情比政府所公布的更加嚴重。

杜文珍表示，繼中國之後，蒙古、越南、柬埔寨及北韓陸續出現疫情，越南於今年2月首度發現病例，至今累計數千例，撲殺約170萬頭豬，狀況相當緊急。

她說，此次在巴黎會議中，有些國家代表就問，「越南都這麼說了，中國的情形應該不是只有像現在（宣稱）的狀況吧？」然而中國方面未特別解釋，世界動物衛生組織也僅重申疫情透明及區域合作，鄰近國家都很擔心。（編輯：周永捷）1080601