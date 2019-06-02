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疫情拉警報 高雄登革熱新增6例

最新更新：2019/06/02 14:26

（中央社記者余曉涵台北2日電）衛生福利部疾病管制署今天公布高雄市三民區新增6例本土登革熱病例，由於6名個案住家及活動地都鄰近日前公布的個案，顯示此次登革熱疫情具有高度地緣相關性。

疾管署發出新聞稿公布高雄市三民區新增6例本土登革熱病例，為3女3男，年齡介於40多歲至70多歲，分別居住鼎金里及鼎西里。

根據統計，今年截至目前國內累計8例本土登革熱病例，個案都居住高雄市；另有153例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例及越南32例為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署副署長莊人祥表示，6人近期無出國史，陸續在5月27日至30日發病後就醫，經檢驗都確診感染登革病毒第4型，目前6人均住院防蚊隔離中，同住接觸者無疑似症狀。

疾管署指出，由於新確診6名個案住家及活動地鄰近5月29日公布的鼎金里本土病例，且住家距離均在250公尺內，顯示此次登革熱疫情具有高度地緣相關性，當地衛生局已針對個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除及加強衛教當地民眾及醫療院所。

疾管署說，為了防堵登革熱疫情蔓延，高雄市政府從5月30日起已啟動緊急防治工作，並在6月1日辦理「登革熱聯合大掃蕩」，動員400多名防疫人員及里鄰志工至個案居住地、活動地及周邊等共6個里別，執行高風險場域巡查及孳生源清除等防治工作，同時呼籲民眾配合政府各項防治措施，以降低社區病媒蚊密度，及疫情對健康的威脅。（編輯：管中維）1080602

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