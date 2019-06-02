高市登革熱疫情升溫 一條巷弄有5例

高雄市三民區鼎金里出現本土登革熱群聚疫情，天祥一路一條巷弄裡就有5例，2日防疫人員出動加強噴藥。（衛生局提供）中央社記者陳朝福傳真 108年6月2日

（中央社記者陳朝福高雄2日電）高雄市三民區鼎金里出現本土登革熱群聚疫情，天祥一路一條巷弄裡就有5例，高市府除了環保局和衛生局防疫人員全面出動，並由警察局調度民防和義警消人員協助防疫。

高雄市長韓國瑜今天受訪表示，天氣異常變化炎熱，他擔心登革熱疫情會擴散，於2個月前就指示環保局和衛生局防疫人員加強防疫。

雨後高溫濕熱是登革熱的好發期，積水容器如果未清乾將成為登革熱溫床，韓國瑜表示，民眾必須加強清除積水容器瓶罐等，防積水孳生病媒蚊，已指示警察局調度民防和義警消人員協助，一起投入防疫，務必將登革熱疫情控制下來。

今年至今已有8例本土登革熱病例，均居住高雄市；高雄市政府衛生局今天指出，光是三民區有7例登革熱第4型確定病例，6例在鼎金里、1例在鼎西里，更糟的是5例住在天祥一路的一條巷弄，確認是群聚事件。

衛生局5月27至31日經擴大疫情調查採檢及醫療院所就醫通報疑似登革熱，聚合酶連鎖反應（PCR）檢驗結果都確認為陽性、血清病毒型別第4型，7例屬同一波感染。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前染登革熱的7人都在住院觀察，生命跡象穩定。

高市府防疫團隊於5月29日啟動防疫工作，對周邊區域密切監控並加強防治至6月30日，還會對金獅湖市場的環境管理及複雜人流進行必要的警戒管制，並懸掛高效能捕蚊燈暨噴藥滅蚊。（編輯：陳清芳）1080602