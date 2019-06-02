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發現乳癌新療法 存活率提高近30個百分點

最新更新：2019/06/02 20:50

（中央社芝加哥1日綜合外電報導）研究人員今天引述國際臨床試驗結果指出，一種新形式的療法，能令罹患最普遍乳癌種類的較年輕女性存活率大幅提高。

法新社報導，美國臨床腫瘤學會（American Society of Clinical Oncology）於芝加哥召開年會，會中發表的一份研究顯示，對於59歲以下且尚未進入更年期的乳癌病患，若治療加入細胞週期抑制劑瑞博西利（ribociclib），3年半後存活率可提高到70%。

且和隨機選定只服用安慰劑的同類病患相較，這群乳癌患者的死亡率低了29個百分點。

這份研究報告主筆胡維茨（Sara Hurvitz）告訴法新社，研究鎖定一種由雌激素荷爾蒙引發的乳癌。在較年輕女性患者當中，這類乳癌占2/3。

通常以阻止雌激素荷爾蒙產生的方法來治療這類乳癌。但胡維茨表示，若在原本療法之外增加「這種細胞週期抑制劑之一，實際上有加乘效果，得到的反應較佳，殺死癌細胞的效果更好」。

這種藥物的治療原理，是抑制促進癌細胞的酵素活動。和傳統化學治療相較，這個療法毒性較低，因為它更加鎖定癌細胞，阻止其增生能力。

預估美國女性當中，今年將診斷出26萬8000件乳癌新例。而在20至59歲的女性當中，後期乳癌則是癌症死亡的最主要原因。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080602

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