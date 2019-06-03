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男童誤吞錢幣母急挖 醫師：放鬆順勢讓異物吐出

最新更新：2019/06/03 09:34

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中一名男童誤吞硬幣，媽媽嚇得用手試圖將硬幣挖出，未料越挖越深，緊急送醫以胃鏡取出一枚硬幣，醫生表示，誤吞異物應放鬆，以咳嗽或嘔吐讓異物咳出、吐出。

衛福部豐原醫院今天表示，上月初，2歲男童在家玩時，媽媽突然聽到兒子不斷發出「嘔、嘔」的聲音，發現兒子誤吞異物，嚇得用手要將兒子誤吞的東西挖出，未料，越挖東西越往下滑，緊急將兒子送到急診，男童就醫時吸呼順暢，研判異物應掉進胃部，醫師用胃鏡取出一元硬幣。

肝膽腸胃科主任何明印表示，幼童因口腔期會藉由刺激嘴巴、口腔、舌頭得到本能的滿足，常將硬幣、玩具、甚至是扁的電池誤放嘴巴，導致誤吞異物。

何明印表示，通常人吃東西會經由喉嚨到食道再到腸胃等部位，主要是會厭會自動將氣管關閉，避免東西掉錯地方，此時家長狂挖異物，恐導致異物塞住氣管，造成更危險的情形發生。

何明印指出，家長如果發現小孩誤吞異物，應儘量讓自己及孩子放輕鬆，順著孩子當下的自然反應，如咳嗽或是嘔吐，順勢讓異物咳出、吐出，千萬別急著伸手到孩子嘴巴狂挖，反而會越挖越危險。

端午節將至，何明印表示，有些小孩及長輩咀嚼不易，加上糯米不易消化，在吃粽子時應儘量小口咀嚼，避免大口塞、吞食物，才能減少食物異物卡住的意外。（編輯：黃世雅）1080603

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