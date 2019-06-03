哺乳期罹患乳腺炎常見 非哺乳期亦有可能

（中央社記者趙麗妍台中3日電）38歲陳姓女子停止餵母乳逾兩年，兩個月前她發現左側乳房有紅腫熱痛的情形，就醫檢查罹患肉芽腫性乳腺炎，手術將乳房內壞死細胞部分切除，定期回診追蹤。

陳姓女子生完孩子3年多，停止哺餵母乳逾兩年，兩個月前發現左側乳房出現紅腫熱痛，到鄰近診所拿藥服用沒有改善，紅腫未消並越來越大，乳房摸起來有硬物感又有疼痛感，到童綜合醫院乳房醫學中心就醫。

乳房醫學中心趙玟珊醫師進行超音波檢查，發現陳女左乳有膿瘍情形，疑罹乳腺炎，服用抗生素一周未見效果，切片細菌培養後，確認患者罹患肉芽腫性乳腺炎，手術將乳房內壞死細胞部分切除，術後恢復良好，目前定期回診追蹤。

趙玟珊表示，臨床上罹患乳腺炎的患者很常見，除哺餵乳期的女性外，也有不少非哺乳期患者，如未生產、停止餵乳、男性或新生兒，都可能罹患乳腺炎。一般民眾熟悉的哺乳期乳腺炎，主因乳腺不通、阻塞或嬰兒吸吮時咬傷導致細菌感染。

趙玟珊指出，非哺乳期乳腺炎，目前發生原因仍不明確，此一個案罹患的是以肉芽腫為主要特徵的乳腺慢性發炎症狀，研判應該與自體免疫系統有關。

趙玟珊說，肉芽腫性乳腺炎會出現腫塊伴隨疼痛與皮膚紅腫，也可能產生膿瘍而造成乳頭溢液，部分患者會出現關節處結節性紅斑、腫痛等情形。除使用抗生素治療外，也會進行手術切除壞死細胞並進行膿瘍引流。

趙玟珊呼籲，乳房若出現異物或紅腫熱痛等情形時，千萬不要忌諱就醫而延誤治療。（編輯：翁翠萍）1080603