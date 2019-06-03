威力彩頭獎上看4.4億元 今年單注次高

台灣彩券公司表示，3日晚間威力彩頭獎上看新台幣4.4億元，如果有幸運兒一注獨得，將是今年以來第2高單注獎金。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）台灣彩券公司表示，今晚威力彩頭獎上看新台幣4.4億元，如果有幸運兒一注獨得，將是今年以來第2高單注獎金。逢端午加碼，明天大樂透也將繼續增開百萬加碼獎，還有多達68組對中100萬元機會。

本週末就是端午節連假，台彩公司說，民眾若想為自己賺點端午獎金，不訪買彩券試試手氣。今晚開獎的威力彩，頭獎已連26期摃龜，今晚頭獎上看4.4億元；同時，現在也正值威力彩端午機動加碼活動期間，至7月25日止，威力彩頭獎如果開出，下期頭獎獎金將直接加碼2億元，不過加碼次數以一次為限。

在大樂透部分，台彩指出，明晚大樂透開獎，除了例行頭獎獎號外，會繼續增開「百組百萬」加碼獎項。統計從加碼起跑至目前，百組百萬加碼獎已開出32組，其中獨得百萬的有29組。

尤其是5月31開出的13組獎項，非常幸運全為單注中獎；13位幸運兒皆採用一般投注，非包牌；在選號方式上，有10位採用電腦選號（77%），另外3位則為自選（23%）。

台彩表示，未開出的68組大樂透百組百萬加碼獎，將於明晚續開。另外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果一樣也有加碼活動，在6月15日前，「基本玩法」1至6星共加碼9個獎項，獎金最高變為原本的2倍，「猜大小」及「猜單雙」獎項獎金倍數也將由6倍提高為7倍。

統計實施加碼的前3天，累計已有高達50.6萬人次贏得BINGO BINGO賓果賓果加碼獎項，已送出3574萬元加碼金。（編輯：趙蔚蘭）1080603