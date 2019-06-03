高雄本土登革熱再添3例 病例數近3年同期新高

高雄市三民區鼎金里出現本土登革熱群聚疫情，天祥一路一條巷弄裡就有5例，2日防疫人員出動加強噴藥。（衛生局提供）中央社

（中央社記者張茗喧台北3日電）疾管署今天公布，高雄市再增3例本土登革熱病例，這波群聚感染至今已釀10人感染；今年1到5月高雄氣溫較高、降雨量較多，讓登革熱提早報到，病例數更是近3年同期新高。

衛生福利部疾病管制署透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，確診的3名患者分別是10多歲男性、30多歲男性及50多歲女性，均住在鼎金里，近期都沒有出國史，活動地以住家、學校及工作地點為主，5月29日至6月1日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀後就醫，經檢驗確診，皆為登革熱第四型陽性，目前均住院治療中。

他指出，由於3名個案與5月29日公布的首例確診個案具有高度地緣相關性，加上發病日期相近，研判屬於同一波群聚感染，至今已造成10人感染，病例數也創近3年同期新高；目前還有2例疑似病例正在接受檢驗，未來可能有零星病例陸續確診。

莊人祥說，這波群聚個案當中，有5人曾出入三民區鼎金里金獅湖市場，由於此市場人潮眾多，為避免疫情經人流擴散，高雄市政府已針對市場範圍插設「登革熱警戒旗」，並對攤商及民眾進行體溫量測健康監測，提醒民眾加強防蚊措施，減少出入警戒區範圍。

根據疾管署監測，去年和106年都是到了6、7月才出現首例本土登革熱病例，今年提早報到。莊人祥解釋，今年1到5月高雄月均溫分別較30年月均溫高出1.5至3.5度，加上5月南部地區下雨天數較多、雨勢較大，25至30度的溫度也適合斑蚊生長，才會加速病媒蚊孳生，讓登革熱提早報到。

高雄市政府1日啟動「登革熱聯合大掃蕩」，在個案居住地、活動地及周邊等共6個里別，執行高風險場域巡查及孳生源清除等防治工作，避免疫情蔓延。

疾管署提醒，受到鋒面及西南風影響，近期國內各地仍有降雨機會，民眾應加強檢視戶內外環境，儘速清除積水容器、保持排水管道暢通，避免病媒蚊孳生；另提醒民眾務必提高警覺，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：管中維）1080603

防範登革熱，衛生福利部疾病管制署提醒，近期各地均有降雨，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，即時清掃積水，減少病媒蚊。（疾管署提供）中央社