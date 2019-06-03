高雄本土登革熱再添3例 病例數近3年同期新高
（中央社記者張茗喧台北3日電）疾管署今天公布，高雄市再增3例本土登革熱病例，這波群聚感染至今已釀10人感染；今年1到5月高雄氣溫較高、降雨量較多，讓登革熱提早報到，病例數更是近3年同期新高。
衛生福利部疾病管制署透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，確診的3名患者分別是10多歲男性、30多歲男性及50多歲女性，均住在鼎金里，近期都沒有出國史，活動地以住家、學校及工作地點為主，5月29日至6月1日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀後就醫，經檢驗確診，皆為登革熱第四型陽性，目前均住院治療中。
他指出，由於3名個案與5月29日公布的首例確診個案具有高度地緣相關性，加上發病日期相近，研判屬於同一波群聚感染，至今已造成10人感染，病例數也創近3年同期新高；目前還有2例疑似病例正在接受檢驗，未來可能有零星病例陸續確診。
莊人祥說，這波群聚個案當中，有5人曾出入三民區鼎金里金獅湖市場，由於此市場人潮眾多，為避免疫情經人流擴散，高雄市政府已針對市場範圍插設「登革熱警戒旗」，並對攤商及民眾進行體溫量測健康監測，提醒民眾加強防蚊措施，減少出入警戒區範圍。
根據疾管署監測，去年和106年都是到了6、7月才出現首例本土登革熱病例，今年提早報到。莊人祥解釋，今年1到5月高雄月均溫分別較30年月均溫高出1.5至3.5度，加上5月南部地區下雨天數較多、雨勢較大，25至30度的溫度也適合斑蚊生長，才會加速病媒蚊孳生，讓登革熱提早報到。
高雄市政府1日啟動「登革熱聯合大掃蕩」，在個案居住地、活動地及周邊等共6個里別，執行高風險場域巡查及孳生源清除等防治工作，避免疫情蔓延。
疾管署提醒，受到鋒面及西南風影響，近期國內各地仍有降雨機會，民眾應加強檢視戶內外環境，儘速清除積水容器、保持排水管道暢通，避免病媒蚊孳生；另提醒民眾務必提高警覺，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：管中維）1080603
- 傳播方式：登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時。
- 潛伏期：典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力。
- 發病症狀：典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀。
若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上。目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒。
- 預防方法：
在家中時》家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運。
在戶外時》宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。
- 資料來源：疾管署