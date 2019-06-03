手搖飲標示不含配料成漏洞 民團實測熱量差很大

董氏基金會調查市面多家手搖飲品牌後發現，由於業者標示的手搖飲含糖量和熱量可能不含配料，抽驗發現部分標示值和實際數值落差甚大，提醒民眾注意。（董氏基金會提供）中央社記者張茗喧傳真 108年6月3日

（中央社記者張茗喧台北3日電）加珍珠等配料的手搖飲，標示和實際熱量差很大。董氏基金會調查發現，由於業者標示手搖飲含糖量和熱量可能不含配料，實測發現標示與實際數值恐差到6倍，呼籲食藥署修正規定。

董氏基金會今年1到3月間調查台北地區22個常見連鎖手搖杯品牌、共55間販售分店，並根據熱銷品項隨機調查169款飲料的糖量及熱量，今天舉辦記者會公布調查結果。

董氏基金會食品營養中心組長潘紀綸表示，含糖量最高的前3名飲品都是有食材配料或以檸檬、烏梅、洛神等酸味為基底的飲料，以糖量最高的「蜂蜜檸檬蘆薈」為例，一杯500毫升飲品、含糖量就高達86克，是一名成人每天建議攝取量上限的1.7倍。

此外，熱量最高的飲料大多含食材配料，第一名是加了紅豆、珍珠的「相思逗珍奶」，一杯500毫升的全糖飲料，熱量就高達505卡，逼近一名男性成人每天總熱量的1/4。

潘紀綸說，雖然多數業者有標示糖量或熱量，但按照食藥署規定，糖量標示的數值並不包含食材配料，只要飲料含有果漿、冬瓜露、粉圓、紅豆、綠豆等，便可不計其糖量和熱量，經實測發現，含糖飲料標示的熱量和實際熱量差很大。

潘紀綸指出，根據實測，含糖量相差最大的是「黑糖烏梅檸檬蜜」，該飲品標示糖量每100毫升僅6.7克，但實測卻高達16克；熱量則以「紅豆珍珠鮮奶茶」差最多，該飲品標示熱量為每100毫升10大卡，實測卻高達69.1大卡，相差6.9倍。

董氏基金會執行長姚思遠強調，按照目前「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，業者標示可不含配料的糖量、熱量，除了糖、茶、咖啡、蔬果汁以外，其他原物料可不管，根本不具參考性，要求食藥署應保障消費者知的權利，完整如實標示飲料含糖量及熱量，讓消費者有選購手搖杯飲料判斷的依據，減少被誤導的風險。

董氏基金會營養師尤宣文說，含糖飲料是台灣民眾糖份攝取最大來源，國內外已有許多研究指出，當攝取過多時，容易增加免疫力低下、血糖不穩定、蛀牙、皮膚老化、長青春痘、肥胖等疾病，甚至引起血壓升高、痛風、糖尿病、心血管疾病以及骨折、阿茲海默症等疾病風險，也會造成情緒波動大、專注力與學習力下降。

尤宣文提醒，許多民眾常認為同樣的熱量狀況下，可以手搖杯取代正餐，卻忽略手搖杯飲料其營養價值是遠低於正餐的，建議循序漸進降低攝取頻率或份量，改以健康無糖、低糖的飲料取代，最重要的是每天喝足白開水，避免造成身體的負擔。（編輯：卞金峰）1080603