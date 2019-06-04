賀一航豬哥亮罹大腸癌病逝 醫：3症狀是重要警訊

資深藝人賀一航（右）、豬哥亮（左）近年相繼因大腸癌病逝。（右圖取自facebook.com/yihanghejudy，左圖為中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北4日電）資深藝人賀一航、豬哥亮近年相繼因大腸癌病逝，醫師表示，大腸癌可透過糞便潛血、大腸鏡等檢查及早發現，一旦出現糞便出血、糞便呈鉛筆狀及排便習慣改變等症狀，恐已相當嚴重。

根據衛生福利部國民健康署統計，大腸癌已連續11年高居國人10大癌症發生率首位，每年有約1萬5000多人確診。

台北榮民總醫院胃腸肝膽科主治醫師吳俊穎今天受訪表示，大腸癌雖然發生率高，但有許多工具可早期發現，以癌症來說並不算相當致命，加上糞便潛血檢查已有10多年歷史，因此近年大腸癌的發生率已出現減少趨勢。

吳俊穎指出，大腸癌的前身是大腸息肉，從長出來到癌化需花上數年時間，快的可能2至3年、慢的可能長達10多年，可定期利用糞便潛血試驗或大腸鏡來檢查，一般來說，大於1公分的息肉癌化風險較高，定期檢查就能及早發現並切除。

一旦大腸癌出現3大症狀，大多都已是末期，例如糞便出血、糞便呈細長鉛筆狀或排便習慣改變，都是可能警訊。

他解釋，大腸癌的糞便出血和痔瘡出血不同，若糞便和血絲混在一起或血絲包裹在糞便外，大腸癌風險較高，但若是大便時旁邊有幾滴血，或是擦屁股的時候才出現鮮紅色血液，大多是痔瘡導致，不用過於擔心。

至於糞便呈現鉛筆狀，則是因為腸道中長了腫瘤，糞便通過時被擠壓所致；而排便習慣改變原因很多，像是腸躁症、乳糖不耐症等，但若出現上述2種症狀，同時出現排便習慣改變，則應提高警覺。

吳俊穎建議，有大腸癌家族史的民眾，最好從40歲開始接受糞便潛血或大腸鏡檢查，其餘民眾可到55歲再接受檢查。此外，國健署也補助50至74歲民眾，每2年可免費做一次糞便潛血檢查。

想避免大腸癌上身，吳俊穎呼籲，紅肉一定要少吃，尤其是吃燒烤時不慎燒焦的紅肉，更是大腸癌的高風險致癌物；肉鬆、肉乾、香腸、醃漬過的等加工精緻肉品類，可能增加部分風險。

此外，他也建議民眾不要吸菸，吸菸不只會增加肺癌、食道癌、胃癌，也會增加罹患大腸癌風險。（編輯：張雅淨）1080604