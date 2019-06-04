腸病毒單週就診破1.1萬人次 正式進入流行期

（中央社記者張茗喧台北4日電）疾管署今天表示，上週腸病毒就診人次突破1.1萬，正式進入流行期。醫師提醒，5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症高風險族群，一旦出現意識不清、手腳無力等重症前兆，務必儘速送醫。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉在疫情週報中表示，疾管署監測資料顯示，上週（5月26日至6月1日）國內腸病毒門急診就診共1萬1007人次，較前一週增加9.3%，已超過流行閾值，宣布進入流行期。

進一步分析全台疫情狀況，以宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣較嚴重，就診人次均超過縣市流行閾值。

郭宏偉表示，今年截至目前為止，共有12例腸病毒併發重症病例，其中6例感染腸病毒71型、2例感染腸病毒D68型，克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型則各1例。

郭宏偉說，近期國內社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型居多，但近4週腸病毒71型、即重症風險較高的型別有持續增溫的趨勢，也是東部地區主要流行病毒型別；疾管署副署長莊人祥表示，東部地區感染型別雖以腸病毒71型為主，所幸目前都是輕症，將加強防範。

綜觀鄰近國家，中國大陸、香港的腸病毒疫情都處於高峰期，日本、韓國疫情也在上升當中；新加坡呈上下波動、仍低於流行閾值，馬來西亞則處非流行期，泰國疫情處於低點。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，腸病毒71型對神經系統影響較大，如果體內沒有抗體，感染後容易侵犯神經系統，尤其5歲以下幼兒是腸病毒高風險族群，約有千分之1到千分之2風險會發展成重症。

她提醒，孩童腸病毒重症有跡可尋，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應儘速送往大醫院接受治療，掌握重症處置黃金時間，減少後遺症或死亡機率。（編輯：管中維）1080604