高雄本土登革熱添3例 群聚感染增至14人

（中央社記者張茗喧台北4日電）高雄市登革熱疫情爆不停，疾管署今天宣布再增3病例，年齡介於50多至60多歲，這一波群聚感染病例累計達14人，疫情集中於三民區鼎金里及金獅湖市場周邊，須持續觀察至11日。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，3名新個案均無出國史，陸續在5月28日至6月3日間發病後就醫，經通報檢驗確診，目前均住院中。

莊人祥說，根據瞭解，3名個案年齡介於50多歲至60多歲，住家與三民區首例本土病例住家僅相距150公尺內，其中1人的同住家人已於昨天確診，顯示個案間具有高度地緣相關性，應屬同一波感染，截至目前這一波群聚疫情已有14人感染。

莊人祥指出，這波疫情多集中在高雄市三民區的鼎金里及金獅湖市場一帶，為避免疫情經人流擴散，提醒民眾如出入鄰近場所應加強防蚊措施，並減少出入警戒區範圍，以降低感染風險；疾管署也會持續觀察至6月11日，若無新增個案，這波疫情才能宣告結束。

莊人祥強調，因應此次登革熱社區群聚，疾管署與高雄市政府持續安排防疫人員，在個案活動地附近進行疫情調查、孳生源查核清除及當地民眾與醫療院所的衛教等緊急防治工作。

疾管署再次呼籲，近期國內各地持續有降雨情形，民眾雨後應加強落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉並徹底清除，留下的器物也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋，或加掛細網，避免病媒蚊孳生。

一旦有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者請及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。（編輯：李亨山）1080604