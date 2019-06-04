剛果裔神父梵蒂岡遇網紅吳宇堯 尬台語愛台灣[影]

剛果裔神父高福南（左）到駐教廷使館洽公，巧遇來拍攝邦交國影片的網紅吳宇堯，兩人當場錄影尬起台語。中央社記者黃雅詩羅馬攝 108年6月4日

（中央社記者黃雅詩羅馬4日專電）已入籍台灣的剛果裔神父高福南代表台灣到羅馬晉見教宗，昨天巧遇來教廷拍攝邦交國影片的網紅吳宇堯，兩位都很「愛台灣」的公眾人物當場尬起台語，影片貼出被網友讚爆。

暱稱「巧克力神父」的高福南5月31日代表台灣到梵蒂岡參加「宗座傳信善會年度大會」，並在會後獲得教宗方濟各接見。他昨天赴駐教廷使館洽公，剛好遇到「融融歷險記」主持網紅吳宇堯，吳宇堯立志到中華民國所有邦交國拍攝旅遊影片，他這幾天拍攝完教廷影片後，只剩下帛琉尚未造訪。

高福南接受中央社記者訪問，談起怎麼練就「講台語嘛ㄟ通」的好本領，透露其實過程也鬧過不少笑話。

高福南表示，民國81年來台灣後，為了傳福音開始學台語，教會神父幫忙外籍生找了老師，某日他想準備幾句稱讚的話感謝老師，別人教他稱讚女生的台語是「真媠」（很漂亮），沒想到他跟老師說了這句，老師竟然一直搖手說「沒有啦」。

高福南說，他當時不知道台灣人很謙虛，受到誇讚都會客氣說「沒有啦」，還以為自己說反了，對方才會說不是，他又跑去問人「真媠」的相反詞怎麼說，別人教他台語是「真䆀」（很醜），隔天上課老師一進來，他就現學現賣跟老師說「妳今天穿這樣真䆀」。

剛果裔神父高福南（右3）代表台灣出席「宗座傳信善會年度大會」，會後獲得教宗接見。（高福南提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 108年6月4日

高福南表示，他現在還清楚記得，老師被他說「真䆀」之後，一句話也沒說，垮著臉收拾書包離開教室，再也沒回來，幾個外籍生面面相覷，不知道發生什麼事，過幾天他被神父約談，問他上課怎麼可以罵老師很醜，才知道自己講錯話闖禍了。

高福南說，他後來明白，不只語言很重要，每個地方因為文化也會有不同表達方式，他天天跟教友學，現在到哪裡一開口說台語，大家都豎起大拇指，2017年底他也正式拿到台灣身分證，身為台灣人讓他覺得很驕傲。

不過已歸化為「正港台灣人」的高福南笑稱，他每次出國開會，拿台灣護照進海關，證照查驗官看看護照上的中華民國國名，再看看他的臉，仍會出現有點困惑的表情，不知該不該蓋章，幸好天主幫忙，每次查驗官猶豫幾秒後，還是直接蓋了章，沒把他另外帶去問話。（編輯：陳永昌）1080604