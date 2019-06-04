高雄登革熱拉警報 韓國瑜視察高風險區遭諷錯棚

（中央社記者王淑芬高雄4日電）高雄市三民區登革熱確定病例攀升至14例，鼎金里最慘重；但高雄市長韓國瑜昨天卻視察鄰近「鼎強里」，遭諷跑錯棚；高雄市衛生局說，兩里相鄰不到400公尺，且蚊子會飛來飛去。

高雄市登革熱疫情拉警報，其中重點區三民區鼎金里今天再增3例，總計有13個確定病例，更嚴重的是還有一家3口都感染，衛生局也證實天祥一路的一條巷弄有7個確診病例，儼然成了「登革熱巷」。

高雄市衛生局指出，自5月29日到6月4日止，三民區累計有14例本土登革熱確定病例，居住地都在三民區，即鼎金里13例、鼎西里1例。衛生局簡任技正潘炤穎說，衛生單位在第一時間立即安排確診個案住院進行防蚊隔離，目前14人都住院治療中，生命跡象穩定。

不過，民進黨籍高雄市議員高閔琳在臉書發文指出，韓國瑜和市府團隊反應慢半拍，連要「補作秀」還跑錯地點，疫情在鼎金里、鼎西里，結果韓國瑜率團跑到鼎強里噴藥。

有關防疫以主個案發生地點400公尺為範圍一事，潘炤穎說，是基於蚊子習性無里界問題，專業落實防疫的必要性。因為，蚊子飛來飛去不會分那一里，韓國瑜視察的地點就在鼎金里群聚個案的高風險區內。

高雄市衛生局說，明天（5日）會針對鼎金里，特別動員警察局義勇警察大隊及民防大隊、義勇消防總隊等共60人展開登革熱防疫環境大掃蕩。

媒體報導市府防治登革熱經費「被卡」，韓國瑜今天在市政會議後表示，市府會重新向中央申請經費，因為擔心三民區疫情大爆發，城市形象受損，已責成特別小組，由秘書長召集每天開會並「建立防火巷」，趕快壓制登革熱疫情，希望一個月內壓制完成，特別小組每天要開會追蹤登革熱疫情。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1080604