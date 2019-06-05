高雄市登革熱再添1例 群聚疫情釀15人感染

（中央社記者張茗喧台北5日電）高雄市登革熱群聚感染擴大，疾管署今天宣布再添1新病例，患者是家住鼎金里的70多歲女性，至今已有15人感染，呼籲民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等症狀，務必提高警覺。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，該名個案3日出現發燒、關節痛及腹瀉等症狀，隔日就醫並由診所通報，經檢驗確診，目前住院中，同住家人無疑似症狀。

他表示，該名個案近期無出國史，活動地以住家為主，與先前公布的三民區個案具高度地緣相關性，屬同一波群聚感染，此波群聚感染截至目前共計15人確診。

莊人祥說，高齡者感染登革熱，若同時合併有慢性疾病，很容易引發登革熱重症，患者會因血小板降低造成出血症狀，導致休克、器官損傷，嚴重恐致死，所幸上述個案發病第2天便就醫。

為防堵疫情擴散，疾管署及高雄市政府持續針對個案活動地及周邊里別加強疫情調查、病媒蚊監測、孳生源清除及民眾、醫療院所衛教。

莊人祥也強調，登革熱防治需透過全民參與，疫情才能及早獲得控制，無論是鼎金里或是鄰近里別的居民，均應積極配合政府的疫情調查與防治工作，並依通知或公告主動清除孳生源，如拒絕、規避或妨礙主管機關相關調查及處置，可依傳染病防治法開罰新台幣6萬至30萬元；經查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，可依法開罰3000元至1萬5000元。

疾管署再次呼籲，澈底清除孳生源是登革熱防治的根本，請民眾主動檢視、清除戶內外環境積水容器，降低病媒蚊密度，確保自身及親友健康。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者請及早通報，以利防疫人員採取防治工作，防堵疫情擴散。（編輯：張芷瑄）1080605