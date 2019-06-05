人類每年攝取成千上萬塑膠微粒 傷害仍不明

（中央社巴黎5日綜合外電報導）根據今天公布的新分析報告，人類每年吃進和吸入成千上萬個塑膠微粒，引發這些塑膠垃圾如何直接影響人體健康的新疑慮。

塑膠微粒又稱微塑膠，是地球上最常見物質之一，它們能從合成衣物、汽車輪胎和隱形眼鏡等人造產品中分裂脫離出來。

塑膠微粒無所不在，從世界上海拔最高冰河到最深海溝底部，都能發現它們的蹤跡。

先前多篇研究曾指出，塑膠微粒如何進入人類食物鏈；去年一篇研究發現，幾乎所有主要瓶裝水品牌的產品都受到塑膠微粒汙染。

加拿大研究人員在今天公布的研究中，分析受塑膠微粒汙染的數百個資料組，並與美國典型飲食和消費習慣比較。

他們發現，一名成年男性每年可能攝取多達5萬2000個塑膠微粒：如果加上吸入的汙染物，這個數據增至12萬1000個，相當於每天攝取超過320個塑膠微粒。

研究報告公布的時機正值聯合國世界環境日（World Environment Day），而今年世界環境日主題為空氣汙染。

根據刊登在「環境科學與科技期刊」（Environmental Science and Technology）的此研究，如果是除非瓶裝水不喝，每年還會多攝取9萬塑膠微粒。

研究作者強調，這些數據只是估計值；他們表示，特定個人攝取的塑膠微粒很大程度取決於他們住在哪裡和吃了什麼。

研究人員並說，目前仍不瞭解塑膠微粒對人類健康的影響。

然而，直徑小於130微米的塑膠微粒「有可能進入人體組織並引發局部免疫反應」。

倫敦東安格利亞大學（University of East Anglia）生態學教授葛蘭特（Alastair Grant）表示，沒有證據顯示這項研究中的塑膠微粒會對「人體健康構成重大危害」。他並說，可能只有一小部分被吸入的塑膠微粒，會真正進入肺部。葛蘭特並未參與這項研究。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080605