約會App盛行有隱憂 WHO警告性病恐散播

（中央社日內瓦6日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，擔憂全球在遏阻性病上缺乏進展。專家警告，約會應用程式（App）助長性行為的發生，且過於自滿而疏於防範將招致風險。

這個聯合國衛生機構最新報告指出，全球每天都有超過100萬起可治癒性傳染病（STD）或性感染疾病（STI）的新例發生。

法新社報導，WHO性感染疾病專家特奧多拉‧威（Teodora Wi）另對記者表示，隨著可取得且有效的抗病毒治療出現，可能讓民眾逐漸失去對感染愛滋病毒HIV的恐懼，且保險套的使用率下降，這種情況令人擔憂。

她表示，民眾過於自滿而疏於防範，並說當「約會App（之類的事物成為媒介）讓性行為變得愈來愈容易發生」，這有時會造成危險。

WHO最新報告顯示，2016年全球約有1.27億名15歲至49歲的人染上披衣病毒（chlamydia）、8700萬人患上淋病（gonorrhoea）以及630萬人感染梅毒（syphilis）。

此外，約1.56億人感染由寄生蟲引起的滴蟲性陰道炎（trich），為性傳染病的一種。

WHO說：「平均來說，全球每25人約1人至少得到這些性感染疾病之中的一種。」（譯者：王品軒/核稿：盧映孜）1080607