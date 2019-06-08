更多編輯台推薦新聞：
海軍軍艦掛掃帚非惡作劇 而是光榮傳統
政治

海軍軍艦掛掃帚非惡作劇 而是光榮傳統

不滿紐時報導聚焦年齡 瑪丹娜批感覺像被強暴
娛樂

不滿紐時報導聚焦年齡 瑪丹娜批感覺像被強暴

人類耐力極限為2.5倍基礎代謝率 遠勝猿猴
科技

人類耐力極限為2.5倍基礎代謝率 遠勝猿猴

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐
生活

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

食藥署闢謠：同時染燙髮 消費者和髮廊都不會受罰

最新更新：2019/06/08 09:26
食藥署表示，若髮廊或消費者想要同時染髮、燙髮，消費者和髮廊都不會受罰。（圖取自Pixabay圖庫）
食藥署表示，若髮廊或消費者想要同時染髮、燙髮，消費者和髮廊都不會受罰。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者陳偉婷台北8日電）網路謠傳，未來民眾上髮廊若同時染髮、燙髮，將被罰錢。食藥署闢謠，預告訂定的草案是規範染髮劑、燙髮劑的「產品標示」，消費者若到髮廊同時染燙並不會受罰。

衛生福利部食品藥物管理署日前預告相關草案，明訂染髮劑、燙髮劑及脫色脫染劑產品外包裝應標示事項。比如說染髮劑的標示應註明注意事項，包含同時混用不同廠牌的染髮劑可能易造成傷害；染髮一星期前後不得進行燙髮。

食藥署簡任技正黃維生表示，新制將自民國110年7月1日起上路，若化粧品製造或輸入業者，未依規定標示者，將依法處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

不過，草案才公布沒幾天，就引起民眾誤會。民眾曾小姐7日到髮廊染髮並希望同時燙髮，設計師很緊張的秀出一則網路新聞報導，指出「未來上髮廊『不准同時染+燙』否則要罰錢」，並說該文在髮型設計師界廣為流傳，已引起恐慌，深怕未來挨罰。曾小姐也質疑，「政府會不會管太多？」

食藥署緊急闢謠，黃維生說，此次預告的草案內容，是規範化妝品製造或輸入「業者」應在染髮劑、燙髮劑及脫色脫染劑產品外包裝做好標示，善盡提醒責任，如果沒有依法標示，將對產品製造業者開罰。

黃維生說，若髮廊或消費者仍想要同時染髮、燙髮，消費者和髮廊都不會受罰，民眾不用擔心。（編輯：李錫璋）1080608

延伸閱讀
藥用化妝品沒療效 食藥署擬要求加註警語出國買染髮劑等含藥化粧品 未來36瓶以下免申報
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報