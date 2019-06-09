網傳愛滋預防性投藥納健保 疾管署：錯誤訊息

（中央社記者陳偉婷台北9日電）最近又有民眾陸續轉傳錯誤訊息，誤導暴露愛滋病毒前預防性投藥將納健保給付。疾管署副署長莊人祥今天澄清，健保僅給付治療愛滋感染者，並不給付預防性投藥者。

疾病管制署下午發布新聞稿指出，某媒體在2017年8月初報導「暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）要納入健保給付」，報導中表示傳聞PrEP將在當年8月底納入健保，但這項報導未經求證及平衡報導，近期陸續有民眾未知此報導為錯誤訊息，而加以轉發。

莊人祥表示，PrEP為暴露愛滋病毒前預防性投藥，不是健保給付項目。健保僅給付治療愛滋感染者，並不給付PrEP服藥者。

預防性投藥可以預防愛滋感染，有效降低新感染數，降低感染後的醫療支出。疾管署推動「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）計畫」，補助對象為感染者的配偶或伴侶和30歲以下有高風險行為者，且都需經由醫師評估後認為有必要者才可以加入。

莊人祥說，計畫內容除了服藥，也包含衛教諮詢及個案管理、性病篩檢、藥癮及精神情況評估，並適時給予戒治或轉介等整合性服務。民眾加入PrEP計畫也須要自費負擔掛號費、診察費、藥事服務費、檢驗費等，並不是完全免費。

疾管署提醒，民眾請勿轉傳或散布不實訊息，如想了解暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP），可至疾病管制署全球資訊網查詢（網址：https://www.cdc.gov.tw/Category/QAPage/-eLOqvUsk7p9SfwYFjyWiQ ）。（編輯：陳惠珍）1080609