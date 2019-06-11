研究：女性睡覺最好關燈 夜間光源恐增肥胖風險

美國醫學會內科醫學期刊10日發布的新研究顯示，開電視或房間燈睡覺的女性，在研究期間增胖5公斤的可能性增加17%。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）今天發布的新研究顯示，女性開燈或電視睡覺，體重增加的風險可能會升高。

法新社報導，這份研究調查近4萬4000名美國女性，進行5年的追蹤調查，並依據她們接觸夜間人造光源的程度進行分類；光源從小夜燈、收音機電子鐘、街上照進來的光到電視及房間燈應有盡有。

其中一項關鍵發現為，開電視或房間燈睡覺的女性，在研究期間增胖5公斤的可能性增加17%。即使控制了睡眠時數、飲食和運動等其他要素，這份關聯性仍然很高。

儘管研究作者警告，他們無法肯定地得出兩者因果關係，但表示他們的研究結果，增加愈來愈多支持在漆黑房間中睡覺的證據。

北卡羅來納州國家環境衛生研究所（NIEHS）共同作者桑德勒（Dale Sandler）與朴永文（Yong-Moon Park，音譯）寫道：「減少肥胖的公衛策略可能得考慮，減少睡眠時夜間人造光源的干預措施。」

他們認為，燈光可能會抑制褪黑激素分泌，進而打亂生理時鐘及飲食習慣。

光線扮演的其他可能角色還有「慢性壓力源」，會擾亂在調節食物攝取發揮作用的醣皮質素等壓力荷爾蒙分泌，或者可能有另一種直接影響新陳代謝的機制。

研究作者也承認有些限制，包括數據是由受訪者自行回報，且他們不知道各種光源的強度。

高度暴露於光線情況也可能「反映出社經劣勢程度和不健康生活作息等一系列因素，這些因素也可能導致體重增加及肥胖」。（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1080611