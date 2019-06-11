北港大復戲院整修完成 22日辦懷舊音樂會展風華

雲林縣政府11日表示，建於西元1927年的北港大復戲院，在2009年公告登錄為歷史建築，2011年推動修復計畫，現已整修完成，將在22日、23日舉辦懷舊音樂會。圖為戲院整修前外觀。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月11日

（中央社記者葉子綱雲林縣11日電）歷盡90多年滄桑，列為歷史建築的北港大復戲院整修完成，雲林縣政府今天表示，22日、23日懷舊音樂會將帶引民眾體驗戲院新風華。

北港大復戲院建於日治時期的1927年，最早名稱「北港座」，後改名為大復戲院，1964年及1967年分別改建前棟及後棟建築，1992年停業後閒置，雲林縣政府在2009年公告登錄為歷史建築，2011年推動修復計畫，賦予歷史建築新生命。

雲林縣政府文化處文化資產科長曾惠君指出，北港大復戲院已修復完成，將在22日及23日舉行懷舊音樂會，邀請于台煙、王瑞瑜等多名知名民歌手到場演唱，帶引民眾體驗老戲院新風華。

曾惠君表示，未來大復戲院將活化運用為地方小型劇場、藝文展演空間，至於經營方式是委外或出租，仍在研議中，唯一目標就是營造戲院新風采。

雲林縣政府新聞處所提「歷史人文聚落影視展演體驗計畫」，日前剛獲得文化部補助，將以2年時間執行虎尾建國眷村、北港大復戲院的影視音展演體驗，隨著大復戲院整修完成，民眾穿梭歷史記憶將增添新去處。（編輯：吳佳穎）1080611