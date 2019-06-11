潛水客腳踩綠蠵龜 小琉球首例現行犯移送

一名遊客10日在屏東小琉球浮潛時，疑因無法摸到保育類動物綠蠵龜，竟伸腳踩踏，畫面被當地居民拍下後向安檢所舉發，岸巡人員立即依影像當場逮人送辦。（第五岸巡隊提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月11日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）屏東小琉球是保育類綠蠵龜的保護區，不少民眾到小琉球會騷擾海龜。昨天一名遊客潛水腳踩海龜被當地居民拍攝到，向安檢所舉發，岸巡人員依影像抓人，成為現行犯移送首例。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所昨天下午2時多接獲當地民眾氣急敗壞報案，指在小琉球花瓶岩附近海域浮潛拍攝海底生態時，意外拍到一名男性遊客浮潛出手撥弄騷擾海龜，甚至有用腳踩踏舉動。

岸巡人員經前往事發附近旅店追查，找到這名男子。一開始他還否認，辯稱「沒有碰到海龜」，直到岸巡人員拿出側錄影片，始坦承有騷擾海龜行為。

屏東小琉球10日發生一名遊客涉嫌在浮潛過程中騷擾及踩踏保育類動物綠蠵龜，被當地居民拍下過程後舉發，岸巡人員立即前往逮人，移送法辦。（第五岸巡隊提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月11日

岸巡人員協請國立台灣海洋大學海洋生物研究所幫助，判定影片中的海龜為保育類綠蠵龜。訊後全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地檢署偵辦。第五岸巡隊表示，以往都是民眾拍到照片或影片PO上網，再依照片或影片內容蒐證函送，這次是第一次抓到現行犯移送法辦。

第五岸巡隊表示，小琉球當地居民海龜保育意識高，呼籲遊客接觸海龜應把握「不接觸、不干擾、不餵食」原則，野保法第18條規定，保育類動物不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣6萬以上、30萬以下罰金；因而導致死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役，或併科10萬元以上、50萬元以下罰金。（編輯：孫承武）1080611