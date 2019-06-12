環團補正反核廢公投主文 盼中選會勿刁難

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰（左起）、環境法律人協會專員謝蓓宜、地球公民基金會副執行長蔡中岳、全國廢核行動平台發言人崔愫欣等，12日在立法院記者會表示，核廢料問題是迫切必須面對的問題，呼籲中選會勿刁難核廢公投。中央社記者施宗暉攝 108年6月12日

（中央社記者王揚宇台北12日電）全國廢核行動平台4月初遞交「反核廢」公投案提案連署書，中選會5月審議後要求補正；本案領銜人蔡中岳今天表示，已配合中選會更改主文進行補正，希望中選會不要硬卡、刁難此公投案。

由地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟、環保聯盟等多個民團組成的全國廢核行動平台，4月2日前往中央選舉委員會，遞交「您是否同意在高放射性核廢料最終處置場啟用前，不得提出或執行新建、續建、擴建或延役核電廠之計畫？」公投案提案連署書共2800份。

中央選舉委員會5月21日召開委員會議，審議「反核廢」等7項全國性公民投票提案，決議「反核廢」公投案等案要限期補正。

「反核廢」公投領銜人、地球公民基金會副執行長蔡中岳今天在立法院召開記者會表示，本案曾於5月10日召開過聽證會，當時列席的4名法律專家贊同可以成案，但中選會認為不符合公投法「一案一事項」原則，要求補正。

蔡中岳說，全國廢核行動平台為了避免「反核廢」公投案被卡關，願意配合中選會更改主文來做補正，而補正的主文為「您是否同意應在相關法律中增訂條文，實現以下原則：在高放射性核廢料最終處置場啟用前，我國不得提出或執行新建、續建、擴建或延役核電廠之計畫？」

蔡中岳表示，補正後的主文可歸屬於立法的創制原則，語義也十分明確，投票標的也同一，符合「一案一事項」原則，希望下週中選會開會決議時不要再刁難，盡速讓此提案通過，而補正案已於6月6日送出；至於補正主文中提到的相關法律，包括放射性物料管理法。

環境法律人協會專員謝蓓宜說，提出這個公投案是要對核廢料處置有負責任的態度，因為現在政府的政策，未把核廢料處理放到優先處理原則，而且不論反核者或擁核者，都要面對核廢料處理問題。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣指出，台灣綜合研究院3月曾公布能源政策民意調查報告，在核廢料議題上，近5成同意在無法妥善處理核廢料或找到最終處置場址前，不應該繼續興建核電廠或讓屆滿運轉40年年限的核電廠延役，可見社會大眾對於反核廢公投的支持率近5成，也希望藉由此公投，讓台灣的核廢料政策能更積極一點。（編輯：蘇志宗）1080612