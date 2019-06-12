鼾聲如雷白天嗜睡 當心睡眠呼吸中止症

（中央社記者張茗喧台北12日電）鼾聲如雷已嚴重到枕邊人且白天總感到嗜睡，當心是睡眠呼吸中止症。醫師表示，根據推估，全台睡眠呼吸中止症患者約有100萬人，長期下來恐增高血壓、心臟病風險。

衛生福利部食品藥物管理署今天舉辦記者會，介紹治療睡眠呼吸中止症的陽壓呼吸器。台灣睡眠醫學學會創會理事長、北榮胸腔部特約主治醫師蕭光明表示，從醫學角度來看，只要睡眠期間超過10秒沒有呼吸，就屬於1次呼吸停止，若一個晚上超過30次沒有呼吸，或平均1小時超過5次沒呼吸，就能確診為睡眠呼吸中止症。

他解釋，睡眠呼吸中止主要可區分為阻塞性、中樞神經性及混合性等3種類型，其中以阻塞性最常見，發生原因包括肥胖、上呼吸道結構異常者等造成呼吸道阻塞，患者會出現打鼾、夜間頻尿、睡醒時口乾舌燥、頭痛、日間疲倦嗜睡、注意力不集中等症狀。

蕭光明表示，根據美國研究顯示，美國有多達20%人口在睡眠期間，每晚停止呼吸5次以上，顯示部分民眾多少都有停止呼吸的問題，其中有約2至4%民眾，每小時停止呼吸30次、白天嗜睡且有其他系統性問題，香港則有約3.1%。

蕭光明指出，台灣至今雖未針對睡眠呼吸中止症做過大型流行病學調查，但根據過去調查，確實有將近5%台灣民眾有打呼問題，推算全台可能有約100萬人有睡眠呼吸中止症。

他表示，多數患者晚上睡得很好、一覺到天亮，只是白天比較容易累，很難察覺是睡眠呼吸中止症，往往是同住的伴侶被患者打呼聲吵到睡不著，或發覺患者睡覺時常出現類似掙扎的動作，才被要求就醫。

蕭光明說，睡眠呼吸中止症患者由於晚上頻頻呼吸停止，空氣無法進入肺部，造成血中氧氣降低，可能導致睡眠中驚醒而嚴重影響睡眠品質，不僅學習及工作能力下降，影響婚姻及人際關係，罹患高血壓、心臟病、中風、腎功能等風險也會增加。

綜觀過去多年研究也發現，睡眠呼吸中止症的患者發生車禍機率比一般人高出2.47倍，蕭光明說，過去就曾有日本新幹線駕駛於列車行駛中睡著，後來發現是睡眠呼吸中止症導致，呼籲政府應針對睡眠呼吸中止症患者擬定相關駕駛政策，避免影響公共安全。

蕭光明指出，睡眠呼吸中止症治療方式相當多元，有局部手術、裝置口腔咬合器，也可在睡眠時使用陽壓呼吸器，利用馬達將空氣導入呼吸道，都有助提升睡眠舒適性。（編輯：張雅淨）1080612