高雄登革熱群聚又增病例 隱藏期拉長風險升

（中央社記者陳偉婷台北12日電）疾管署今天公布，國內新增2例本土登革熱病例，都在高雄市，與日前登革熱群聚為同一波疫情。因2名個案就醫2到3次才被通報確診，隱藏期都高於6天，增疫情擴大風險。

衛生福利部疾病管制署晚間發布訊息指出，高雄市三民區新確診2例本土登革熱病例，為鼎力里10多歲男童及鼎西里60多歲男性。2人近期均無出國史，分別於5月29日及6月6日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀。

兩人經檢驗在今天確診感染，其中1人檢出感染登革病毒第四型，另一人驗出不出型別。依據發病日研判，此2例仍屬高雄登革熱群聚的第一波疫情。

疾管署副署長莊人祥表示，2名個案主要活動地包括鼎力里、鼎強里、鼎西里及鼎金里的金獅湖市場，都屬群聚周邊的高風險地區。但2名個案就醫2至3次後才被通報確診，隱藏期（個案發病至通報天數）分別為7天及6天，高於3天的標準。

關於通報確診延遲的原因，莊人祥表示，男童一開始就醫時因症狀不太明確，被懷疑是感冒或腸病毒；60餘歲男性第一次擴大採檢時因還在潛伏期，沒有驗出來，後來再驗才確診。

由於隱藏期延長，可能導致在社區內的個案未能快速被通報、掌握，影響防疫時效，疾管署提醒，醫療院所在診治患者時如遇有疑似登革熱個案應及早通報，以利衛生單位及時進行防治工作。

民眾如需即時獲得國內登革熱疫情動態，可運用疾管署建置的「登革熱病例群聚地圖」（網址：https://cdcdengue.azurewebsites.net/），該網頁提供包括群聚警示、病例動態及趨勢、防治資訊等。

另群聚地圖也同時提供各縣市登革熱NS1快篩院所資訊，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，可運用該地圖查詢鄰近所在地的院所後就近就醫。

今年截至目前國內累計18例本土登革熱病例，均居住高雄市，分別為三民區17例（鼎金里14例、鼎西里2例、鼎力里1例）、前鎮區1例。

另有164例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例、越南33例、菲律賓20例為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

莊人祥表示，澈底清除積水容器防範病媒蚊孳生才是預防登革熱最有效的方法，本週全國各地因滯留鋒面影響均有降雨情形，提醒民眾雨後應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，並依法配合政府各項疫情調查與防治工作，以免受罰。（編輯：卞金峰）1080612