趕快衝賣場 15日起買節能家電退貨物稅

15日起，民眾購買能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台最高可享新台幣2000元退稅，為期2年。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北15日電）週末假期難得遇上豔陽高照的好天氣，如果還沒有安排行程，不妨衝賣場購買節能家電。財政部今天於臉書粉絲團發文提醒，買節能家電退貨物稅的優惠措施今起生效，呼籲民眾「省荷包優惠別錯過」。

立法院院會5月24日三讀通過修正貨物稅條例部分條文，6月15日生效上路。其中的節能家電減稅優惠，內容為15日起，民眾購買能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台最高可享新台幣2000元退稅，為期2年，至2021年6月14日止。

財政部說明，退稅有3大條件，一是產品限定電冰箱、冷氣機或暖氣機、除濕機，二是須符合經濟部核定能源效率的第1級或第2級，三是必須為全新家電，不作為銷售使用，也沒有退換貨。

至於退稅方式，財政部提醒，可以選擇線上或紙本申請退稅，4步驟便能完成，申請書也可至「財政部購買節能電器退還減徵貨物稅專區（http://bit.ly/2I6aTxw）」下載。

為了讓更多民眾知道購買節能家電優惠措施，財政部幾天前就接連在臉書預告相關資訊，有趣的是，各大家電品牌、通路業者紛紛於財政部臉書留言「刷存在感」，全國電子直言要與財政部「一起挺省電」，家電業者更高喊「果然揪甘心!」。（編輯：李信寬）1080615