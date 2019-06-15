鼓勵帳單無紙化 台電第4季將推新優惠措施

（中央社記者潘姿羽台北15日電）台電2011年推出鼓勵申辦電子帳單的優惠措施，遭媒體爆料沒有全額如實回饋，有暗槓之嫌；台電今天表示，推動帳單無紙化目的是節能減碳，不會因此多賺錢，今年第4季也將推出新方案，盼能擴大成效。

台電公司2011年推出申辦電子帳單的鼓勵措施，對已完成註冊使用電子帳單並選擇停止印寄紙張單據的用戶，將於該用戶每次實際停止印寄紙張單據的當期電費中，給予減收新台幣3元的電費優惠。

不過今天有媒體報導，台電可因民眾申辦電子帳單，省下印製與郵寄費用，但這些年來，郵資不斷調漲，台電給予民眾的減收費用卻沒有隨之增加，仍維持3元，也就是說，台電沒有做到全額如實回饋。

台電發言人徐造華向中央社記者說明，紙本帳單的印製、運輸、配送過程中，資源和能源都會有所消耗，台電宣導電子帳單的目的並非節省公司支出成本，而是為了節能減碳，「台電不會因為這樣而多賺錢」。

台電統計，截至2019年4月底，全台灣用電戶約1400萬戶，電子帳單註冊用戶數約為150萬戶。

徐造華表示，電子帳單註冊用戶數不算很多，主因是優惠措施的效益會隨著時間而遞減，願意辦的都在前幾年先辦了，後面成長的速度就會放慢，也因此，台電已著手研議新的鼓勵申辦無紙化帳單優惠，預計第4季會搭配節能減碳活動來推行。（編輯：李信寬）1080615