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高雄登革熱補助款已全國最多 中央將再給資源

最新更新：2019/06/15 21:16
國內今年截至目前累計20例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中19例為入夏後發生的群聚感染者。環保署呼籲民眾應仔細巡視家戶內外積水容器、將積水倒掉。（環保署提供）中央社
國內今年截至目前累計20例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中19例為入夏後發生的群聚感染者。環保署呼籲民眾應仔細巡視家戶內外積水容器、將積水倒掉。（環保署提供）中央社

（中央社記者陳偉婷台北15日電）本土登革熱疫情集中在高雄市，疾管署副署長莊人祥今天說，防疫不分中央地方，會全力協助，目前高雄登革熱補助款已是全國最多，且將儘速審核申請計畫多給資源，盼高雄市善用。

國內今年截至目前累計20例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中19例為入夏後發生的群聚感染者。

衛生福利部疾病管制署晚間發布新聞稿表示，針對高雄市登革熱疫情，疾管署感謝所有第一線防疫人員的辛勞；並再次強調，防疫不分中央地方，且永遠以民眾健康為首要考量，將持續全力協助高雄防治登革熱，防範疫情對國人的威脅。

莊人祥晚間受訪表示，因應國內高風險縣市的疫情防治需要，每年都會核定補助縣市政府辦理登革熱等病媒傳染病防治計畫。其中高雄市今年度傳染病防治補助款共新台幣1523萬9000元，包括登革熱補助款共861萬元，為全國最多，也比去年的補助款稍多。

針對高雄市登革熱防治額外經費的補助，行政院長蘇貞昌已於6月13日行政院會中指示，中央核撥給高雄市政府的傳染病防治補助款若還有不足，將再繼續給予支援。

莊人祥說，疾管署14日傍晚收到高雄市政府提出申請計畫公文，希望申請5300萬元經費，將依蘇貞昌指示儘速審核，經報行政院同意後，動用中央第二預備金全力支援高雄市防疫，盼高雄市政府妥善運用相關經費。

第二預備金撥用歷來都有前提，包含該縣市有疫情且該市府已動用地方第二預備金才可能撥用。據了解，高雄市去年是9月才動用中央第二預備金，前年是6月底，今年在此時動用並不算晚。

目前高雄市登革熱疫情風險仍集中在三民區鼎金里及周邊里別，疾管署將持續全力支援高雄市政府，強化病例群聚區塊的防治作為，以及民眾、醫療院所的衛教宣導等防疫工作。

高雄市長韓國瑜14日深夜以「院長衝衝衝、防疫補助空空空」為題在臉書發文表示，防治登革熱的錢分為例行性計畫專款、補助款2種。高雄市政府一直爭取的是「補助款」，高雄市早就提報今年登革熱可能會提前爆發，並於今年2月、5月的行政院蚊媒會議上都提案爭取補助款，但中央完全未正面回應。

但行政院今天稍早也表示，高雄市不曾以公文正式提出申請中央額外補助登革熱防治經費，「中央根本無從核撥」。（編輯：張芷瑄）1080615

高雄市三民區鼎金里日前出現本土登革熱群聚疫情，天祥一路一條巷弄裡就有5例。圖為防疫人員出動加強噴藥。（衛生局提供）
高雄市三民區鼎金里日前出現本土登革熱群聚疫情，天祥一路一條巷弄裡就有5例。圖為防疫人員出動加強噴藥。（衛生局提供）
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