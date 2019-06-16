二度受害熊被救後野放 限於設備未植晶片追蹤

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）黑熊媽媽黃美秀今天臉書貼文指一頭斷掌台灣熊誤中山豬吊陷阱，「二度受害熊」短短2秒畫面讓她心猶在淌血。花蓮林管處說，此次緊急救援助黑熊回歸山林後將啟動補救措施。

台灣黑熊保育協會10日獲報，花蓮卓溪鄉山區有一頭台灣黑熊誤中山豬套索陷阱，國立屏東科技大學副教授黃美秀當天連夜趕赴花蓮，會同獸醫、林務局人員入山搶救。到場發現黑熊已受困3、4天致嚴重脫水無力站立，近看發現牠左手掌早已斷肢，是「二度受害熊」。

黃美秀貼文說，這頭黑熊被市售山豬吊鋼索套住的末端之前便已經斷掌過，如今再經這次凌遲，前肢整個腫脹，末端傷口腐爛、惡臭、長蛆，慘不忍睹，還好有善心人通報。

她要求相關管理單位正視黑熊遭遇非法陷阱而斷掌和傷亡的生存危機，提出具體改善策略和積極行動，否則就怕熊不等人。

台灣黑熊保育協會顧問王嘯虎貼文指這頭黑熊經獸醫師將麻醉藥一針吹入，現場無綜合維他命或葡萄糖點滴可供注射，僅予清創並注射抗生素後野放，沒外部標記（如耳標）或追蹤頸圈，這隻青壯年公熊生死難卜。

他說，倡議多年的「東部野生保育動物救傷中心」迄未設立，協會鑑於「生態是面、救傷是點」的保育範疇，決定先行購置輸送籠與急救器材，置放東部台灣黑熊教育館備用以減憾事。

林務局花蓮林區管理處長楊瑞芬受訪說，當天接到通報，派員會同獸醫和黑熊媽媽黃美秀等漏夜上山救援，發現黑熊身上的確有舊傷痕，經獸醫麻醉後協助脫困，待熊恢復清醒隨即讓牠回到山林。

楊瑞芬說，此案例顯現救難不足之處，例如沒有運捕籠，必須從他處徵調，當時知道黑熊已受困3、4天，再等恐加劇傷勢，而無法為黑熊植晶片做後續追縱，難免遺憾；另已啟動建購相關設備供救援準備。她呼籲民眾愛護山林和野生動物，勿設置非法陷阱。

協會指過去幾乎沒有黑熊通報和救傷前例，但時代改變，民眾也會通報甚或舉發非法活動，經營管理議題變化了、也須逐步跟進，所以人人都可保護台灣黑熊。

協會強烈呼籲政府相關單位面對並檢討非法狩獵造成黑熊傷殘和死亡的議題，這是當前黑熊保育最大困境。網路兜售各式陷阱缺乏有效管控，成為檯面下縱容非法狩獵的「死角」，卻未見相關單位管理查緝。（編輯：翁翠萍）1080616