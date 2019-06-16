雙贏樂明上市 威力彩連30摃上看5.8億

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）威力彩頭獎連30期摃龜，明晚上看新台幣5.8億元，若為1注獨得，將成今年最高頭獎；同時，以「全刮不中也中獎」為特色的新款刮刮樂雙贏樂也將於明天上市，1個號碼都沒刮中，也可得獎金10萬元。

統計今年威力彩頭獎只開出過兩次，1次為1月17日開出的2.2億元頭獎，1注獨得，獎落新北市中和區「美鴻發彩券商行 」；另1次為2月28日開出的5.21億元頭獎，同樣1注獨得，獎落台中市北區「金順利彩券行 」。

台灣彩券公司表示，從3月至今威力彩頭獎都未開出，截至上週四（13日）晚間，累計頭獎金額已超越上次的5.21億元，明晚開獎預估上看5.8億元，挑戰今年最高單注頭獎紀錄。

同時，如果明晚頭獎開出，由於正逢端午威力彩機動加碼活動期間，下一期威力彩，台彩將直接加碼2億元；之後幾期也以此類推，直到7月25日機動加碼結束為止。

台彩說，此外，創新玩法的刮刮樂「雙贏樂」也將在明天上市，每張售價100元，總中獎率29.93%，採取益智延長型玩法，最大特色在於全刮中或全刮不中，一樣都可拿到最高獎金10萬元。

台彩表示，「雙贏樂」共有4個獎項（100元、200元、1000元及10萬元）、8種中獎方式，最高頭獎10萬元多達200個，總獎項超過104萬個。票面上有兩個主要刮區，一個為「你的號碼」區（共12個號碼）、另一個為「中獎號碼」區。

根據「你的號碼」對中「中獎號碼」的個數來決定中獎獎金。對中9個號碼或只對中3個號碼，可得獎金100元；對中10個號碼或只對中2個號碼，可得獎金200元；對中11個號碼或只對中1個號碼，獎金1000元。全部對中12個號碼（全贏）或一個號碼都沒中（全輸），皆可得最高頭獎10萬元。

大樂透部分，本週二（18日）頭獎預估上看2.1億元，「百組百萬」端午加碼獎則還有22組未開出。（編輯：林沂鋒）1080616