高雄登革熱惹議 陳時中盼地方首長展防疫決心

（中央社記者陳偉婷台北16日電）登革熱防治成政治話題。疾管署副署長莊人祥今天說，高雄市對爭取中央補助款流程有誤解，中央絕無故意卡關。衛福部長陳時中也督軍防疫，盼地方首長展現防疫決心及領導力。

高雄市長韓國瑜傍晚在臉書貼文指出，中央把防疫工作當成政治武器，他很難過；並指如果中央抱持著「給錢就是大爺」的心態，那麼他誠懇請求中央高抬貴手，促請行政院儘速如數撥款防疫。

衛生福利部疾病管制署15日已發稿澄清，並無拒絕高雄市申請中央第二預備金作為登革熱防治經費；但相關議題持續引起討論，今晚二度發出新聞稿澄清，再次強調防疫不分縣市，全力支援高雄市防疫。

陳時中也到疾管署督導登革熱防疫作為，並要求加強落實各項防疫工作。防疫不分地方、中央，應戮力合作，各地方首長更應展現決心與領導力，才能有效維護民眾健康。

對於登革熱防治經費成「口水」戰，莊人祥晚間受訪時回應，依法，登革熱防治經費要由地方政府自行編列，中央適時提供必要協助。107年底也已發公文，提醒高雄市政府應編列足夠預算。

莊人祥說，中央每年核定補助縣市政府登革熱等病媒傳染病防治計畫，高雄市今年度傳染病防治補助款共新台幣1523萬9000元都已全數撥付完畢，其中861萬元為登革熱防治補助費，已高於去年核定補助金額，且為全國最多。

高雄市政府在今年2月、5月的2次會議，要求動用中央第二預備金；但莊人祥說，高雄市政府在爭取中央補助款時，誤認為「在例行性會議裡面提出來的時候，就可以拿到地方所需要的經費」，更誤解「中央故意不給經費」。中央並無拒絕申請，只是希望高雄市政府「依規定」提出申請。

莊人祥說，今年補助款不會較往年晚也不會較往年少，按照財政紀律及中央對直轄市及縣市政府補助辦法，經費申請有一定流程，需提報防治計畫，且在用完中央補助款及動支地方第二預備金，若還不夠，再提出申請中央二備金。

陳時中日前已簽發公文，向行政院爭取動支108年第二預備金；疾管署14日傍晚收到高雄市政府來函請求給予登革熱經費補助，疾管署週末加班審查，待行政院同意動支中央第二預備金後，全力支援高雄市防疫。

鑑於跨國研究發現登革熱流行趨勢與聖嬰現象所致高溫有關，另今年登革熱境外移入個案數為近10年新高，全國登革熱流行風險不容小覷，衛福部已多次在會議中提醒各縣市政府加強防治因應。

莊人祥說，目前高雄市登革熱疫情風險仍集中在三民區鼎金里及周邊里別及鳳山區部分里別，籲請鄰近縣市應加強戒備，積極預防病媒傳染病疫情發生；再次呼籲，登革熱防治不分你我，只有中央、地方政府及全民攜手合作，共同落實病媒孳生源清除，才能有效控制疫情。（編輯：管中維）1080616