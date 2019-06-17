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內政部新版DTM上線 納金門澎湖離島地勢風貌

最新更新：2019/06/17 13:43

（中央社記者劉麗榮台北17日電）內政部次長花敬群今天宣布新版20公尺網格間距的數值地形模型（DTM）資料正式上線，新增中南部、澎湖及金門地區，供各界免費下載加值運用，玉山、太魯閣等地勢風貌，都能以立體圖或3D列印模型來展現。

內政部上午舉辦「DTM資料開放與加值介接使用者交流研討會」，花敬群表示，數值地形模型（Digital Terrain Model，DTM）是表現地形起伏高低的三維（3D）空間坐標資料，內政部自105年9月對外免費開放下載解析度20公尺的網格成果，截至今年5月，累計下載次數近3萬次，廣受使用者好評。

他說，這次更新範圍包含台灣本島中南部地區、澎湖地區及新增金門地區資料，努力於三維空間圖資中呈現台灣最真實的地形地貌。

花敬群強調，政府積極充實GIS國土空間資料庫，不僅提供政府決策需要的資訊，更串連政府與民眾的需求，是落實智慧國土、智慧城市發展不可或缺的重要基礎。而數值地形模型更是政府決策核心圖資，以一次測製、資源共享為目標，大幅減省政府機關在地圖建置、編輯及整合所需的時間與人力成本，DTM的開放與更新，提供民眾多元圖資的應用，並落實智慧政府及國家底圖3D化政策。

他也期待這次交流，能推廣三維地形圖資及DTM資料應用，深化台灣3D圖資加值應用，有助空間資訊產業創新及學術科技研究發展，以達空間資料輔助智慧決策的目的。

「國家發展一刻不能停」，花敬群說，在政府打造智慧國土的政策下，目前也正一步一步邁向智慧城市、智慧建築目標，而內政部就是做好顧家的工作，把基礎打好，讓家人在外面打拚學習和生活能有所依賴。（編輯：李信寬）1080617

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