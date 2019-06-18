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通過高樓垂降 消防學程畢業生才能領畢業證書

最新更新：2019/06/18 12:26
大葉大學消防安全學士學位學程在畢業典禮安排闖關遊戲，畢業生需先通過高樓垂降等3關考試，才能領到畢業證書。（大葉大學提供）中央社記者吳哲豪傳真　108年6月18日
大葉大學消防安全學士學位學程在畢業典禮安排闖關遊戲，畢業生需先通過高樓垂降等3關考試，才能領到畢業證書。（大葉大學提供）中央社記者吳哲豪傳真　108年6月18日

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）想畢業得先從高樓垂降下來，同時會做CPR。彰化大葉大學消防安全學士學位學程為強調做中學，在畢業典禮安排闖關遊戲，畢業生需先通過高樓垂降等3關考試，才能領到畢業證書。

大葉大學消防學程主任陳宜清今天說，消防產業面向很多元，除了消防救災人員之外，還包括消防設備、防災技術等，為強調做中學概念，學校特別邀請中華民國紅十字會台灣省彰化支會到校設置高樓垂降、消防設備等關卡，並於15日下午畢業典禮的當天上午舉行闖3關考試。

陳宜清表示，由於學生畢業後大多會選擇投入消防產業，因此設計關卡，像是高樓垂降，同學在垂降前要先確保自己的繩結安全無虞，也要克服懼高症；另一個關卡「消防設備」則是模擬火災情境，讓學生體驗如何在漆黑和濃煙中完成任務，希望藉由實務活動提升畢業生遇到災變時的急難救助能力。

消防學程畢業生洪郁嘉指出，畢業典禮安排闖關活動是一個很好的紀念，她想到自己克服恐懼完成高樓垂降時，很有成就感，也讓她收獲很多。（編輯：翁翠萍）1080618

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