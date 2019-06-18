日本腦炎增至7例 今年首現死亡病例

（中央社記者陳偉婷台北18日電）疾管署今天公布，國內新增3例日本腦炎確定病例，及1例死亡，死亡個案為高雄市50餘歲女性。今年日本腦炎病例共7例，其中4例在高雄，病例數全國最多，可能與聖嬰現象有關。

疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報時表示，新增的3名個案為高雄市左營區60多歲男性、屏東縣南州鄉50多歲男性及嘉義縣六腳鄉40多歲男性，近期都無國外旅遊史，目前皆仍住院治療中。他們的住家附近都有水田、水窪地、豬舍、大型排水溝等。

疾管署防疫醫師林詠青表示，另有今年首例日本腦炎死亡個案，為疾管署6月4日公布的高雄市50多歲女性，該名個案於5月28日收治加護病房，雖經治療，仍不幸因病情惡化死亡。

林詠青表示，日本腦炎為蚊媒傳染病，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊。日本腦炎患者大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。幼兒和老年人為高風險群。

國內今年截至目前，共7例確定病例，分別為高雄市4例、嘉義市、嘉義縣及屏東縣各1例。近年各縣市多曾出現散發病例，2015至2018年全國同期確定病例數分別為11、5、7及18例，以40歲以上成人較多，民眾不能掉以輕心。

高雄市除了登革熱疫情，日本腦炎疫情也是全國最多。疾管署副署長莊人祥受訪時回應，2014、2015年南部登革熱疫情嚴重時與聖嬰現象有關，導致登革熱病例都破萬例。

莊人祥說，根據氣象局監測，台灣連續數個月有聖嬰現象，高雄市今年從1月到4月，氣溫都比過去30年的平均氣溫增加攝氏1到3度，5月時又開始降雨，造成家蚊、斑蚊增多。

林詠青表示，台灣每年6至7月為日本腦炎流行高峰，民眾若出入豬舍及水稻田等高風險環境，請務必做好防蚊措施，並帶家中嬰幼兒按時接種日本腦炎疫苗；若自覺有感染風險者，可至旅遊醫學門診自費接種疫苗。

接種日本腦炎疫苗是最有效的預防方法，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，避免因感染衍生嚴重後遺症。

日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏、夜間與黎明時段，民眾儘量避免在病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動。

如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。（編輯：陳惠珍）1080618