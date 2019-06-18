保色防失水技術 台中荔枝進軍日本啟航

（中央社記者趙麗妍台中18日電）上銀科技與中興大學合作研發荔枝「保色防失水」技術，去年成功將台中荔枝行銷到日本，今年再次啟運，9公噸的台中荔枝將以紅潤色澤外表進軍日本超市。

為讓台中荔枝進軍日本，上銀科技與中興大學合作，研發荔枝「保色防失水」技術，有效保持荔枝紅潤色澤達21天，透過台灣省青果運銷合作社，將運輸9公噸的荔枝行銷到日本。

「台中美荔行銷國際：台中荔枝啟運行銷記者會」今天登場，林佳龍、立委江啟臣、台中市副市長陳子敬出席。

林佳龍表示，過去擔任台中市長時，促成台中荔枝行銷日本，現在擔任交通部長負責航運，會讓荔枝如期到達。他笑稱女兒最喜歡吃荔枝，他在家最幸福的事就是剝荔枝給女兒吃。

江啟臣指出，透過包裝技術，可以將水果外銷，對台灣農業是相當重要的一步，希望水果內銷價格穩定，外銷通路可持續拓展。

陳子敬回憶，小時候常在田埂旁摘荔枝吃，但因荔枝還沒成熟就搶摘，外皮還是青的，後來爸媽買了荔枝回家，才知道原來荔枝皮是紅的。

台中市農業局表示，台中市荔枝栽培面積約1874公頃，年產量1萬4000多公噸，栽培地區包括太平、霧峰、潭子、神岡等地，今年度因冬季低溫不足加上乾旱，開花率極差，受荔枝椿象危害，產量較去年減少7成。（編輯：李亨山）1080618