登革熱高雄人的痛 防疫首重環境自主管理

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高溫濕熱是登革熱的好發期，尤其今年遭逢70年來暖冬，高雄市在2月1日就出現第一個登革熱病例，雖然防疫全面提早，又受限防治費短絀，近來成了地方、中央對疫情防治熱門話題。

高市府統計截至18日，高雄市本土登革熱病例共20例，其中有18例在三民區，鳳山、前鎮各1例。統計今年以前數據，「入夏首例病發日」最早紀錄是民國104年的5月6日，另外105年5月13日、105年是7月6日、107年的7月17日，去年則是6月28日。

衛生局資料，高雄市登革熱在103年病例數達1萬4999例、104年1萬9723例；分別有20例、112例的死亡病例。104年的兩項數據都是歷年最高。之後疫情降溫，105年還有342例、106年3例、107年12例。

但今年的首例確診本土登革熱病例早在2月1日就出現，打破近年紀錄。高雄市衛生局疾病管制處分析，今年遭逢70年的暖冬，登革熱疫情提早報到，高市府不敢輕忽，對登革熱的防疫提早展開。就三民區18例觀察，個案血清型別均為第4型病毒(經疾管署分析證實為2019年第4型登革熱印尼株)，確認為同波社區群聚事件。

對於防疫機制啟動少不了「錢」。疾管處長潘炤穎指出，高雄市2月19日行政院蚊媒傳染病聯繫會議，提案爭取中央核撥防治經費新台幣5000多萬元，中央請地方先動支傳染病緊急防治經費用相關的861萬元登革熱防治費。

之後市府又於5月21日出席蚊媒傳染病聯繫會議，再提案4635萬元防治費，因應整年度因氣候變遷的防疫需求；中央以檢討既有預算執行、高雄市動支第二預備金情形再核撥，並無具體結果。

相關經費動支，潘炤穎說明，在2月出現本土登革熱疫情後，就動支861萬元的防治經費，聘用20名人力並匡列一整年防疫支出；5月27日三民區鼎金里出現今年第2例本土登革熱於；直到證實三民區登革熱病例全屬第4型確定病例，為群聚感染，讓防疫拉警報。

這兩年高市府編列防疫預算分別為7034萬元、8740萬元；中央撥給補助款分別有5587萬元、9972萬元。103、104年併同中央補助、地方預算及部分民間指定捐款，各有1億4736萬元、1億8712萬元的登革熱防疫經費。

疾管處指出，今年市府併同一般預算及第二預備金動支4738萬元，還有中央已補助的861萬元，共9089萬元的登革熱防治經費。今年疫情提早，但目前到位經費還不到104年的一半，顯示當下防疫面臨嚴峻挑戰，需要中央的奧援。

對於「暖冬」氣候說法，也有人反駁「何以隔鄰的台南迄今沒有一個病例出現」，也讓外界質疑高市府防疫未落實。高市府官員未多做解釋，只表示防疫視同作戰，已在三民區鼎金里周邊築起防疫防火牆，擴大環境消毒工作，人力、藥劑及噴藥工作全面展開，經費也下放。但區里基層防疫人員透露，高溫、高濕天氣，等於每下過一場雨，第一線防疫工作就得面臨再來一次的挑戰。

登革熱防疫要從人力巡檢、環境清掃及消毒工作上著手，不過，潘炤穎強調，防治工作要落實環境自主管理，最重要的是雨後48小時務必加強環境清理，巡視頂樓、屋簷排水槽及地下室，清除積水環境、降低病媒蚊密度，才有助於疫情蔓延。

高雄市長韓國瑜日前出席行政院會向院長蘇貞昌爭取5300萬元防疫補助，中央已允諾核撥。至於這筆錢夠不夠？面對險峻的防疫工作及有限的經費，潘炤穎說「盡量做，如果經費不足再反映爭取」。(編輯:孫承武)1080618