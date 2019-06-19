器捐默許制惹議 衛福部澄清現階段無規劃

衛福部醫事司長石崇良19日表示，捐贈默許制在西歐國家行之有年，有較高器捐成功率，但台灣現階段並無推動規劃和時程。圖為器官捐贈同意卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北19日電）器官捐贈默許制近日引起討論，衛福部醫事司長石崇良今天表示，捐贈默許制在西歐國家行之有年，有較高器捐成功率，但台灣現階段並無推動規劃和時程。

部分媒體報導，副總統陳建仁日前出席器官捐贈感恩音樂會時指出，台灣應考量器官捐贈默許制。相關報導引起民眾議論，甚至有人認為政府推動相關修法，是要強摘器官。

陳副總統18日晚間在臉書貼文澄清，他支持能夠提升民眾器官捐贈意願的各種推廣活動與方法，並希望器官捐贈的慈悲、善良能在台灣社會持續發酵。但他在致詞時，並未提到政府將仿效西方部分國家推動器官捐贈「默許制度」，更沒有說「希望5年內修法跟上先進國家」。

衛生福利部醫事司今天傍晚也發布新聞稿指出，器捐制度的改變，仍以當地國情及民眾接受度為主要考量因素，並需經醫學、法律、倫理專家，以及受贈者、捐贈者家屬、病友團體共同討論，取得社會共識後，經過立法機關審查完成修法程序，才會施行。現階段，政府並無推動默許制的規劃與具體時程。

石崇良表示，所謂「默許制」應為歐洲國家施行的器官捐贈「推定同意制」（opt-out），意即除非確認死者生前表示反對，或有人知道死者曾明確表達過反對器捐，否則視同願意器官捐贈，但在器官摘取時，仍會尊重家屬意見，並不會發生強摘器官的情形。

根據2018年統計，各國每百萬人口器官捐贈率，實施「推定同意制」的西班牙為48、比利時33.4、義大利27.3、瑞典17.7，而與台灣相仿實施「選擇同意制」（opt-in）的國家中，美國為33.3、英國24.5，台灣則為14.2人，2種器官捐贈制度各有優缺點。

石崇良表示，過去確有國內醫界專家曾提出效仿西方國家推動「推定同意制」的建議，但考量國情，且尚未有社會共識下，仍採取須死者生前以書面或遺囑同意，或經死者最近親屬以書面同意後，才可進行器官捐贈。

在現行制度下，石崇良說，為提升民眾器官捐贈意願，增加器官捐贈觸達管道，目前在換發健保卡、身分證、駕照等證件時，臨櫃人員會主動提供器官捐贈資料並詢問民眾意願；民眾也可自行在衛福部官網下載紙本或進行線上簽署。

民眾可參考預立醫療決定、安寧緩和醫療及器官捐贈意願資訊系統：https://hpcod.mohw.gov.tw/HospWeb/RWD/Reg/reg_announce.aspx 。（編輯：張芷瑄）1080619\