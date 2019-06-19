普悠瑪事故後重生 謝小弟盼9月返校園

台鐵普悠瑪列車去年在宜蘭翻覆，身受重傷的7歲男童謝沛帛（右）一度昏迷，4個月後甦醒。謝沛帛母親徐美珍（左）19日帶他到醫院回診時，謝沛帛身體已好轉，還會用手勢向人打招呼，他也將在9月重返校園生活。中央社記者沈如峰宜蘭攝 108年6月19日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）台鐵普悠瑪列車去年在宜蘭翻覆，身受重傷的7歲男童謝沛帛一度昏迷，4個月後甦醒。謝沛帛母親今天帶他到羅東博愛醫院回診，計畫手術取出頭部骨釘，希望可在9月重返校園。

台鐵第6432次普悠瑪在去年10月21日下午4時49分，行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌翻覆，造成18人死亡、200多人受傷嚴重事故。當時謝沛帛與家人一同從台東北上參加婚禮，返程卻搭上這班列車遇難，謝沛帛顱骨與腦部重創，陷入昏迷，情況一度不樂觀。

謝沛帛當時經羅東博愛醫院搶救後，昏迷指數上升至7，後來轉院到台北多家醫院接受後續治療，順利在今年2月甦醒，逐漸恢復意識，與人可以基礎對話，日前甚至還可以不靠別人攙扶，靠自己力量慢慢步行。

由於謝沛帛身體逐漸恢復轉好，謝沛帛母親徐美珍今天帶著他前往羅東博愛醫院回診，評估腦部狀況，希望取出曾在急救時植入頭部的骨釘。

謝沛帛見到醫護人員與採訪記者時，相當活潑樂觀、有禮，見到人都會熱情問好，還不時用手指擺出帥氣姿勢、唱起歌來，並向媽媽說「我愛妳」。由於未來還需經歷一次頭部手術，謝沛帛勇敢回答「我不怕！」

徐美珍說，沛帛狀況越來越好，但表達能力還要加強，現在多數時間只能模仿別人說話，但醫師說還有進步空間。為讓沛帛能有更多的復健刺激機會，若這次骨釘取出順利，將安排沛帛在9月時重返校園，希望屆時透過與同學間的互相鼓勵及對話學習，再加上門診復健能有更大的突破。

博愛醫院神經外科主治醫師杜肇偉說，當時沛帛在急救時，腦部有積水、出血情況，但目前都已被吸收掉，骨頭也陸續長出，整體復原情況良好，將擇期安排手術拆骨釘。（編輯：吳佳穎）1080619