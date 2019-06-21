死亡時鐘快轉1秒 癌症連37年蟬聯死因首位

（中央社記者張茗喧台北21日電）衛福部今天公布107年10大死因統計，全台共有17萬人死亡，平均每3分2秒就有一人死亡，死亡時鐘比前一年快轉1秒，其中癌症連續37年蟬聯死因之首，奪走4萬8784條寶貴性命。

衛生福利部今天公布最新國人10大死因統計，民國107年死亡人數共有17萬2859人，比前一年增加1002人，其中65歲以上死亡人數12萬4768人，占總死亡人數72.2%，比前一年增加1225人。

整體來看，標準化死亡率為每10萬人415人，比前一年下降2.2%。就長期觀察，國人死亡主因是人口老化，平均每3分2秒就有一人死亡，死亡時鐘也比前一年快轉1秒。

按照死亡率排名，國人10大死因依序為（1）癌症、（2）心臟疾病、（3）肺炎、（4）腦血管疾病、（5）糖尿病、（6）事故傷害、（7）慢性下呼吸道疾病、（8）高血壓性疾病、（9）腎炎、腎病症候群及腎病變、（10）慢性肝病及肝硬化。

進一步分析發現，相較106年，肺炎、心臟疾病死亡人數分別上升7.5%、4.5%較為明顯；慢性肝病及肝硬化、糖尿病則分別降低5.2%、4.8%較明顯。

就年齡層觀察，0歲新生兒死亡人數752人，雖比前一年少20人，但因少子化影響，死亡率比前一年增加4.9%；1歲到24歲死亡人口以事故傷害居死因首位，24至55歲以癌症、自殺居多，45歲以上則以慢性疾病與心臟疾病居死因前2名。

值得注意的是，不論是15到24歲還是25到44歲族群，自殺死亡都高居死因第二位，顯示青壯年自殺議題值得關注。

衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中表示，青壯年族群自殺主因大多是一時衝動或有情緒、情感障礙，包括人際關係、感情或家人間的衝突，加上這個年齡層介於青年期憂鬱症好發年齡，才會使此年齡層自殺人數居高不下。

他提醒，父母養育兒女時的期待決定影響孩子一輩子情商，衛福部也出版0到6歲的正向教養手冊，幫助父母教出情緒穩定的孩子。（編輯：陳惠珍）1080621