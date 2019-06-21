高雄擬提高金獅湖水位滅蚊 專家：要多管齊下

為防登革熱疫情繼續擴大，高雄市長韓國瑜21日表示，將引進生物防治工法，由水利局把金獅湖水位拉高1至1.5公尺，養魚吃病媒蚊幼蟲孑孓。圖為高雄金獅湖。中央社記者董俊志攝 108年6月21日

（中央社記者程啟峰、張茗喧高雄21日電）高雄市決定提高金獅湖水位養魚吃孑孓防治登革熱，市府評估此舉可行，但也有怕缺水及噴藥污染魚苗的罩門，市議員黃捷批評此舉是反效果，蚊蟲專家則認為仍應多管齊下，衛福部疾管署建議高市府再諮詢專家。

金獅湖位於高雄市三民區鼎金里，是高雄愛河上游的一座湖泊，水域面積約11.6公頃，雨季時有調節水位功能。高市今年累計本土登革熱個案23例，20例都住在金獅湖周邊4個里。

韓國瑜今天在登革熱防治工作協調會表示，將引進生物防治工法，由水利局把金獅湖水位拉高1至1.5公尺，養魚吃病媒蚊孑孓。

高市府水利局專門委員許峻源指出，金獅湖是水利局引進農田水利會的灌溉圳道，供位在仁武地區的愛河上游地區至金獅湖沿線農田的灌溉用水，金獅湖堤防高7.9公尺，下午已將最高水位由6.3公尺提高至7.75公尺，且將配合將施放孔雀魚等食蚊魚。

高市府衛生局副局長林盟喬指出，這招是防疫團隊昨天特別的發想，金獅湖是一個開放生態，湖裡的魚兒原本就會食用孑孓，不需特別去養食蚊魚，且金獅湖檢查病媒蚊從未曾查獲孑孓；提高水位增加水域面積會吸引蚊子來產卵，達到誘殺效果，這是常識。

林盟喬表示，防治登革熱只要有效，市府都會用，不會偏重那一個方法，目前化學噴藥及生態防治方法雙管其下。

高雄市登革熱疫情持續增溫，為免疫情再擴大，三民區金獅湖市場21日休市，防疫人員在市場周邊展開消毒防疫工作。中央社記者董俊志攝 108年6月21日

前鎮區衛生所前所長陳惠珠民國91年擔任所長任內，適逢前鎮區登革熱大流行，當時她接受蚊蟲專家建議引進生態防治法，在轄內積水地下室及涵洞放養食蚊魚，防治效果不錯，她指出，當時防治人力不像現在這麼多，面對5000多例本土個案，推廣養食蚊魚幫忙吃孑孓，對防疫幫助很大。

她又說，根據當時蚊蟲專家實驗顯示，一隻孔雀魚或大肚魚的食量每天約可吃下40、50隻孑孓，且食用速度超快，但這些小魚超怕登革熱用藥劑中的除蟲菊精成分，只要小量進水族箱就會掛掉。

衛生局疾管處長潘炤穎指出，生物防治法防疫團隊已沿用10多年，並非新招，但提高金獅湖水位增加水域誘殺孑孓卻是創舉；雖然防疫團隊持續在金獅湖附近社區密集噴藥，但都會避開金獅湖水域，因此湖水不致受藥劑汙染。

許峻源則說，金獅湖出水口及溢流口設有可動閘門控制湖水水位，由於水域近1.2公頃，加上採漸進放流，由滿水位放流至呆水位防汛耗時約30小時至48小時，啟動放流機制要看氣象預報，水位提高不致影響防汛。

他說，金獅湖目前適逢豐水期且有灌溉用水可引，但如到了秋冬季農民休耕加上枯水期，屆時恐無水源可引，要維持高水位恐有困難。

金獅湖附近民眾對湖水水位提高防疫樂觀其成，認為，此舉兼具觀光及防疫作用，一舉兩得。

不過，曾就讀台大公共衛生學院環境衛生研究所的時代力量議員黃捷認為，要消滅登革熱應以清除積水孳生源為要，增加金獅湖水域面積反提供蚊子蟲卵孵化溫床，無異對疫情放水。

台大昆蟲系名譽教授、蚊子專家徐爾烈今天晚間接受記者電訪時表示，養魚防蚊的作法在國內外行之有年，尤其是有水的地方更是如此，例如美國一到冬天，很多小溪紛紛結冰，導致魚群死亡，造成蚊子大量孳生，美國的蚊蟲防治中心就會到處提鐵桶放魚吃孑孓。

徐爾烈說，台灣養魚防蚊的歷史可追溯到日治時期，1911年為了對抗瘧疾，台灣首次從夏威夷引進大肚魚，養在田溝裡吃孑孓；小琉球也曾因自來水時有時無，家家戶戶都有儲水桶，導致病媒蚊大量孳生，釀成瘧疾疫情，當時也是靠大肚魚吃光孑孓。

徐爾烈說，一隻蚊子每次可產下100多顆卵，養魚防蚊經常以大肚魚為主。不過，過去研究顯示，一般大的水塘、水池都有會吃孑孓的動物，例如大肚魚、劍水蚤等，因此埃及斑蚊、白線斑蚊更偏好在小的積水容器產卵。

徐爾烈強調，沒有什麼法寶可以一次解決孑孓問題，除了養魚、清除積水的瓶瓶罐罐以外，汙水下水道、水溝、地表坑洞、插旗桿的洞等都是可能被遺漏的養蚊重點，必須多管齊下才能有效滅蚊。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥受訪時表示，根據目前調查，第二波登革熱疫情的隱藏性孳生源應在金獅湖市場裡，目前首要工作就是先找到孳生源，避免進一步傳染；至於養魚防蚊是否可行，則建議高雄市再諮詢相關專家。（編輯：陳清芳/陳俊碩）1080621