副總統：台灣將深化與教廷慈善愛德夥伴關係

（中央社記者溫貴香台北22日電）副總統陳建仁今天出席天主教生命倫理與醫療研討會時表示，展望未來，台灣仍將秉持宗教自由、政治民主、人權法治及博愛關懷等普世精神與價值，持續深化台灣與教廷的慈善愛德夥伴關係。

陳副總統上午出席「2019天主教生命倫理與醫療研討會」，並感謝教廷指派「促進整體人類發展部」官員Christopher Mahar博士出席。

副總統表示，中華民國與教廷兩國長達70多年的深厚友誼，無論是在文化、教育、醫療，以及各種人道關懷的議題上，都有共同的理念及手足般的合作情誼。

展望未來，副總統指出，台灣仍將秉持宗教自由、政治民主、人權法治及博愛關懷等普世精神與價值，持續深化台灣與教廷的慈善愛德夥伴關係，與教宗方濟各共同努力促進世界和平，謀求人類福祉。

副總統說，近60年來，天主教深入台灣各都會、偏遠山區、鄉鎮、海邊、離島服務，效法耶穌基督以僕人的忠誠與謙卑，服侍每一個最貧困與最弱小的弟兄姊妹，如同我們服侍主耶穌一樣。在台灣各地服務的神父、修士、修女及醫護人員們，真的很了不起。感謝他們讓台灣的醫療照顧，看到真正的愛與價值。

陳副總統表示，今天的研討會中，Mahar博士代表梵蒂岡為台灣說明教會的生命倫理指引，開啟普世價值的宏觀，與現代科技及多元思維對話的機會。他相信今天的討論是相當的豐富及具有啟發性。

副總統提及，台灣現在面臨少子化與人口老化的社會警訊，不只是經濟、就業、人口結構問題，更提醒應從重視家庭功能，建構一個互為手足及生命共同體的關係網絡。身心靈全人教育與健康照護，是教會機構在台灣社會長期耕耘的重點，更會是未來國家重要政策與落實的重要基礎。

陳副總統也代表政府及台灣人民向與會的各教會醫院、機構代表致謝，感謝他們對台灣社會無私與無限的奉獻，並誠摯邀請大家繼續齊心齊力守護台灣。（編輯：李信寬）1080622