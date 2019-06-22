台灣團隊領先全球 找出偏頭痛預測關鍵

北榮、交大團隊耗時3年研究，研發出乾式電極無線腦波帽（圖），找出可預測偏頭痛的關鍵，準確率達80%，未來可望發展成行動裝置，即時預警、阻斷疼痛發生。中央社記者張茗喧攝 108年6月22日

（中央社記者張茗喧台北22日電）全台多達150萬人飽受偏頭痛所苦，且90%患者發作前沒有任何徵兆。北榮、交大團隊耗時3年找出偏頭痛預測關鍵，準確率達80%，未來可望發展成行動裝置，即時預警、阻斷疼痛發生。

台北榮民總醫院今天舉辦「大師開講：讓你一次了解智慧醫療的運用」，發表26篇智慧醫療的研究成果與運用現況，北榮神經醫學中心主任王署君會中發表「以腦波預測偏頭痛發作」研究成果。

王署君表示，根據過去研究，國內偏頭痛盛行率約9.1%，推估全台有多達150萬人飽受偏頭痛所苦，男、女比例約1：3，患者發作時除了頭痛外，還會出現噁心感、嘔吐等症狀，每年平均需請假2天，其中有約1.7%嚴重型偏頭痛患者，一年嚴重頭痛天數恐多達84天，嚴重影響生活。

他表示，偏頭痛患者在發作前或輕微頭痛時，若能即時給予治療，抑制疼痛效果可達60、70%，但拖到中、大痛才介入治療，抑制效果恐降至30%；然而，台灣多達90%的患者在發作前都沒有任何徵兆。

王署君說，醫界過去就知道腦波變動和偏頭痛有關，但始終沒有找出預測的方法，北榮團隊和交通大學耗時3年研究，研發出乾式電極無線腦波帽，針對約40名患者進行腦波偵測，搭配患者頭痛紀錄，成功發現其中關連性。

研究顯示，患者在發作前72小時，腦波會出現細微的變化，可做為偏頭痛發作前的重要指標，且準確率高達80%，也是全球首次找出以腦波預測偏頭痛的方法，未來可望開發成行動裝置，透過即時監控、預測偏頭痛發生，並且趕在發作前以藥物或神經調節術抑制偏頭痛發生。

王署君指出，這次研究團隊包括北榮與交大團隊以及陽明大學、海洋大學及澳洲雪梨科技大學等團隊，研究成果已刊登在知名國際電機電子工程期刊（IEEE Transactions on Fuzzy Systems）。（編輯：陳惠珍）1080622