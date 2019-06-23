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107年平均每日149.05對離婚 半數結婚未滿9年

最新更新：2019/06/23 10:54
內政部23日表示，民國107年台灣的離婚對數共5萬4402對，較106年減少37對，平均每日離婚對數為149.05對。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
內政部23日表示，民國107年台灣的離婚對數共5萬4402對，較106年減少37對，平均每日離婚對數為149.05對。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者王承中台北23日電）內政部今天表示，去年台灣的離婚對數共5萬4402對，較民國106年減少37對，平均每日離婚對數為149.05對；而離婚者的婚齡中位數為8.25年，即半數離婚者婚齡未滿9年，較106年微減0.27年。

根據內政部統計，去年台灣的離婚對數（按發生日期統計）計5萬4402對，較106年減少37對；平均每日離婚對數為149.05對，較106年平均每日減少0.1對，較98年減少7.73對。

內政部表示，台灣近10年（98至107年）離婚對數呈波動趨勢，98年離婚5萬7223對增至99年5萬8037對高點後緩減向下，103年5萬3144對為最低後再緩增至106年5萬4439對，去年離婚5萬4402對，已較99年最高點減少3635對。

內政部指出，去年離婚者的婚齡中位數為8.25年，即半數離婚者婚齡未滿9年，較106年微減0.27年，較98年略減0.46年。婚齡結構以結婚未滿5年者占34.3%最多，計1萬8654對，有逐年升高趨勢，婚齡5至9年者占21.7%％居次，計1萬1820對，其後隨婚齡增加而遞減。

內政部表示，去年離婚對數中以夫妻皆為台灣籍者占80.93%最高，與非台灣籍聯姻者占19.07%，即每5對離婚者中就有1對夫妻一方為非台灣籍，其中以夫妻一方原為大陸港澳地區者占10.67%最多，東南亞國籍者占7.18%次之。（編輯：蘇志宗）1080623

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