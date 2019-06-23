長榮罷工案 國民黨立院黨團籲政府介入協調

（中央社記者王揚宇台北23日電）針對長榮空服員罷工事件，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，勞資雙方要顧及旅客權益，避免傷害航空及旅遊的競爭力，也不要造成三輸局面，相關部會應積極介入協調，讓事件盡早落幕。

長榮空服員20日下午4時起罷工，長榮航空22日晚上再宣布，24日至28日，再取消532航班，這段期間影響人數預計超過10萬人。

曾銘宗與國民黨立委陳宜民、童惠珍、陳玉珍今天於立法院召開「空服員大罷工，政府束手無策，消費權益誰保障」記者會。

曾銘宗說，對於這次罷工，主管機關交通部、勞動部沒有發揮監督協調功能，相關機關也輕忽整起事件的重要性，政府不能放任罷工事件惡化與擴大。

曾銘宗指出，呼籲勞資雙方不能只顧及自身權益，也要珍惜彼此的夥伴關係，並要兼顧勞工、旅客的權益，避免傷害航空與旅遊的競爭力，要求蔡政府盡速召集相關部會，積極介入協調。

陳宜民說，民進黨執政以來，已經有3次航空業罷工事件，政府不能無作為，要確實保護消費者權益。

對於這次罷工事件，勞動部長許銘春22日晚間到長榮航空運航大樓外關心罷工空服員，並於受訪時指出，20日宣布罷工後，勞動部沒有一刻停止，不斷在想如何積極協助勞資雙方重返談判桌，從爭議點中求取最大公約數，儘快促使勞資雙方坐下談，讓罷工落幕。

林佳龍日前代表政府到貝里斯，參加台灣與貝里斯建交30年活動，因長榮空服員罷工，提前回到台灣，僅在貝里斯待了一天。

林佳龍22日受訪時指出，期待勞資雙方儘速回到談判桌，用談判來解決爭議，並呼籲雙方「縮小差異，形成共識」，減少罷工事件對旅客與航空的衝擊；交通部負責在交通疏運的應變計畫，因為事先已經做過沙盤推演，就按照計畫執行。

另外，交通部在工會宣布罷工同時，同步開設應變中心，由政務次長王國材擔任指揮官，並宣布相關應變作法。（編輯：鄭雪文）1080623